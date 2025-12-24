हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: असिता पार्क अब आयोजनों के लिए खुले, डीडीए ने दी बुकिंग की मंजूरी

दिल्ली: असिता पार्क अब आयोजनों के लिए खुले, डीडीए ने दी बुकिंग की मंजूरी

Delhi Asita Park: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आईटीओ के पास स्थित चुनिंदा लॉन में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों करने के अनुमति दे दी है. इस लॉन को आयोजक अपनी जरूरत के मुताबिक बुक कर सकते हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 Dec 2025 11:21 PM (IST)
दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित असिता पार्क के हरे-भरे लॉन अब केवल सैर-सपाटे तक सीमित नहीं रहेंगे. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आईटीओ के पास स्थित इस पार्क के चुनिंदा लॉन को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बुक करने की अनुमति दे दी है.

जिसके बाद आम लोग और संस्थाएं तय शर्तों के तहत कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगी. यह कदम उपराज्यपाल वीके सक्सेना की निगरानी में उठाया गया है, जिससे सार्वजनिक स्थलों का बेहतर उपयोग हो सके.

अलग-अलग लॉन, अलग किराया

डीडीए ने असिता पार्क में मौजूद कई लॉन को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया है. इन लॉन का प्रतिदिन का किराया उनके क्षेत्रफल और उपयोग के हिसाब से तय किया गया है. किराया 40 हजार रुपये से शुरू होकर 3.30 लाख रुपये प्रतिदिन तक जाता है. आयोजक अपनी जरूरत के अनुसार एक या एक से अधिक स्थान भी बुक कर सकते हैं.

पर्यावरण संरक्षण के साथ होगी हर गतिविधि

बुकिंग के दौरान इको-फ्रेंडली टेंट स्ट्रक्चर लगाने और हटाने के लिए कुल तीन दिन का समय दिया जाएगा. सर्कुलर लॉन को अधिकतम पांच दिनों के लिए बुक किया जा सकेगा. वहीं सफाई शुल्क 2.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लिया जाएगा और सभी गतिविधियां पर्यावरणीय और नियामक सुरक्षा उपायों के तहत होंगी, ताकि यमुना नदी के इकोलॉजिकल स्वरूप को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.

यह व्यवस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अदालतों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जाएंगी.

पार्किंग समेत मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं

लॉन बुकिंग के साथ आयोजकों को 40 वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी. यदि एक से अधिक स्थान बुक किए जाते हैं तो शुल्क में बढ़ोतरी होगी. डीडीए का कहना है कि कार्यक्रमों के दौरान साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाएगी.

कभी अतिक्रमण का शिकार था यह इलाका

असिता पार्क जिस जगह विकसित किया गया है, वह कभी अतिक्रमण और गंदगी से भरा हुआ क्षेत्र था. यहां से यमुना नदी को लगातार प्रदूषण पहुंच रहा था. पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास करीब 197 हेक्टेयर में फैला यह प्रोजेक्ट यमुना और आसपास के मैदानों के पर्यावरणीय सुधार की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.

अभी ऑफलाइन ही होगी बुकिंग

डीडीए अधिकारियों के अनुसार फिलहाल लॉन की बुकिंग केवल ऑफलाइन माध्यम से ही की जा सकेगी. सर्दियों के मौसम में असिता पार्क सुबह साढ़े पांच बजे से रात नौ बजे तक खुला रहता है. पार्क में प्रवेश के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. यहां आईटीओ या लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के अलावा बस और ऑटो से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है.

प्रतिदिन के हिसाब से लॉन का रेट और क्षेत्रफल

  • वॉटर बॉडी लॉन – 50,000 रुपये, क्षेत्रफल 1560 वर्ग मीटर.
  • कैना लॉन – 1.40 लाख रुपये, क्षेत्रफल 2860 वर्ग मीटर.
  • मेन कॉन्ग्रिगेशन लॉन – 2.90 लाख रुपये, क्षेत्रफल 8900 वर्ग मीटर.
  • बुद्धा लॉन – 1.10 लाख रुपये, क्षेत्रफल 3270 वर्ग मीटर.
  • सूर्या लॉन – 40,000 रुपये, क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर.
  • कैफे लॉन – 1 लाख रुपये, क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर.
  • सर्कुलर लॉन – 3.30 लाख रुपये, क्षेत्रफल 13,720 वर्ग मीटर.
Published at : 24 Dec 2025 11:21 PM (IST)
DELHI NEWS REKHA GUPTA
