हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण बेकाबू: 24 घंटे में AQI ने बिगाड़ी हालत, ऑड-ईवन से भी नहीं मिली राहत, अब क्या हो सकता है?

दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू: 24 घंटे में AQI ने बिगाड़ी हालत, ऑड-ईवन से भी नहीं मिली राहत, अब क्या हो सकता है?

Delhi AQI Today: दिल्ली में AQI 388 के आसपास है, जोकि अभी डेंजर जोन में ही है. बीते 24 घंटों में AQI 500 क्रॉस कर चुका है. PM2.5 269 और PM10 353 तक पहुंच चुके हैं.ये स्थिति तब है जब ग्रैप-4 लागू है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही. लगातार बिगडती हवा को देखते हुए ग्रैप-4 लागू किया गया है, बावजूद इसके बुधवार को भी AQI 400 के पार पहुंच चुका है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबी हवा में PM2.5 और PM10 की स्थिति नहीं सुधर रही, इसलिए अभी आगे कुछ दिन और हवा साफ़ नहीं दिखेगी. तापमान में गिरावट जारी रहेगी, आज तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान है.

सुबह-शाम धुंध और कोहरे का असर देखने को मिलेगा,हवा की गति कम होने के कारण हवा में प्रदूषण की स्थिति नहीं सुधरेगी. लिहाजा मास्क का प्रयोग करें बाहर निकलते समय.

AQI में नहीं सुधार- PM2.5 और PM10 चिंताजनक  

राजधानी दिल्ली में AQI 388 के आसपास है, जोकि अभी डेंजर जोन में ही है. बीते 24 घंटों में AQI 500 क्रॉस कर चुका है. PM2.5 269 और PM10 353  तक पहुंच चुके हैं, जोकि खतरे के निशान को पार कर चुके हैं. ये स्थिति तब है जब राजधानी में ग्रैप-4 लागू है.

एक्सपर्ट के मुताबिक हवा में प्रदूषण की स्थिति अगले कुछ दिन सुधरती नहीं दिख रही,लिहाजा बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रखें.कोशिश करें कि नियमों का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, ताकि प्रदूषण कम फैले.

तापमान में गिरावट जारी-खिलेगी धूप

उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में भी लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी है. न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है. हवाएं 5 से 10 किमी प्रति घंटा तक चलेंगी. शाम को ठंड बढ़ेगी और रात अब और ठन्डी होती जाएगी.

इसके अलावा प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप-4 में ऑड-ईवन फार्मूला लागू किया है. लेकिन मौजूदा स्थिति में भी ये कुछ राहत देता हुआ नहीं लग रहा, लिहाजा अब डॉक्टरों की मानें तो अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहें, कोशिश करें घर में ज्यादा से ज्यादा रहें. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक बारिश होने का भी कोई अनुमान नहीं है, लिहाजा प्रदूषण से राहत अभी नहीं मिलती दिख रही.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
Ind Vs SA: टेंबा बावुमा के पास हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, अगर दूसरा टेस्ट जीते तो बनेगा ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
हेल्थ
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget