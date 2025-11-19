दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही. लगातार बिगडती हवा को देखते हुए ग्रैप-4 लागू किया गया है, बावजूद इसके बुधवार को भी AQI 400 के पार पहुंच चुका है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबी हवा में PM2.5 और PM10 की स्थिति नहीं सुधर रही, इसलिए अभी आगे कुछ दिन और हवा साफ़ नहीं दिखेगी. तापमान में गिरावट जारी रहेगी, आज तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान है.

सुबह-शाम धुंध और कोहरे का असर देखने को मिलेगा,हवा की गति कम होने के कारण हवा में प्रदूषण की स्थिति नहीं सुधरेगी. लिहाजा मास्क का प्रयोग करें बाहर निकलते समय.

AQI में नहीं सुधार- PM2.5 और PM10 चिंताजनक

राजधानी दिल्ली में AQI 388 के आसपास है, जोकि अभी डेंजर जोन में ही है. बीते 24 घंटों में AQI 500 क्रॉस कर चुका है. PM2.5 269 और PM10 353 तक पहुंच चुके हैं, जोकि खतरे के निशान को पार कर चुके हैं. ये स्थिति तब है जब राजधानी में ग्रैप-4 लागू है.

एक्सपर्ट के मुताबिक हवा में प्रदूषण की स्थिति अगले कुछ दिन सुधरती नहीं दिख रही,लिहाजा बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रखें.कोशिश करें कि नियमों का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, ताकि प्रदूषण कम फैले.

तापमान में गिरावट जारी-खिलेगी धूप

उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में भी लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी है. न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है. हवाएं 5 से 10 किमी प्रति घंटा तक चलेंगी. शाम को ठंड बढ़ेगी और रात अब और ठन्डी होती जाएगी.

इसके अलावा प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप-4 में ऑड-ईवन फार्मूला लागू किया है. लेकिन मौजूदा स्थिति में भी ये कुछ राहत देता हुआ नहीं लग रहा, लिहाजा अब डॉक्टरों की मानें तो अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहें, कोशिश करें घर में ज्यादा से ज्यादा रहें. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक बारिश होने का भी कोई अनुमान नहीं है, लिहाजा प्रदूषण से राहत अभी नहीं मिलती दिख रही.