दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
Delhi AQI Today: दिल्ली में ग्रैप-3 लागू किया था, जिसमें कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए. इसके अलावा डीजल वाहन और बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन AQI नीचे नहीं आ रहा.
देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषित हवा की कैद से निकलने का नाम नहीं ले रही. नवम्बर में बढ़ती ठंड के साथ जहरीली हवा ने आम नागरिकों का जीना दुश्वार कर दिया है. बुधवार को AQI 722 पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्तर हैजडर्स कैटेगरी में आता है. यानि राजदानी में ग्रैप-3 का असर भी नहीं हुआ. तापमान में गिरावट के साथ ही धुंध और कोहरे ने भी अपना प्रभाव दिखाया है.
राजधानी का न्युन्ताम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 के आसपास दर्ज किया गया. सुबह-शाम ठंड बढ़ेगी. जबकि प्रदूषित हवा से अगले तीन-चार दिन राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही.
ग्रैप-3 के बाद भी नहीं सुधरा AQI
राजधानी में बिगड़ते हालात को देखते हुए मंगलवार को ग्रैप-3 लागू किया था.जिसमें कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए,इसके लावा डीजल वाहन और बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया. बावजूद इसके बुधवार सुबह AQI 722 पहुंच गया. जोकि हैजडर्स कटेगरी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक PM10 की स्थिति की वजह से AQI नहीं सुधर रहा. PM25 का लेवल 539 और PM10 का 722 पहुंचा है. जो कि फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है. इसके बाद NO2-46, SO2-18,O3-4 और CO-33 का स्तर थोड़ा राहत देने वाला है. हवा में महीन कण इसे बिल्कुल जहर बना दे रहे.
दिल्ली के आनन्द बिहार में AQI 412, आलीपुर 415 और बवाना में 436 रिकॉर्ड हुआ था. इसे सीवियर श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अब पूरी दिल्ली इसकी चपेट में है.
हवा की गति कम रहने से प्रदूषण के कण कम नहीं हो रहे, लिहाजा अगले तीन-चार दिनों तक यही हालात बने रहने का अनुमान है.
तापमान में गिरावट सुबह-शाम बढ़ी ठंड
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री पहुंचने का अनुमान है. इसके अलावा सुबह शाम धुंध और कोहरे के चलते ठंडक बढ़ेगी. हवा की गति भी 5 किमी/घंटा के आसपास है, जिसकी वजह से नमी भी बनी हुई है.
इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की अगले एक सप्ताह तक कोई संभावना नहीं है. लिहाजा अभी जहरीली हवा से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे.
