हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI Today: खतरनाक है दिल्ली की हवा, आज भी AQI 400 पार, कब आएगा सुधार?

Delhi AQI Today: खतरनाक है दिल्ली की हवा, आज भी AQI 400 पार, कब आएगा सुधार?

Delhi AQI: दिल्ली के आबोहवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है, 2 दिसंबर को दिल्ली का एक्यूआई 443 दर्ज किया गया, वहीं नोएडा में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, यहां AQI 524 दर्ज किया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अभी जहरीली बनी हुई है, वायु गुणवत्ता सूचकांक में दिल्ली की वायु का स्तर बेहद ही खराब है. लोगों का जरूरी काम से बाहर जाना जानलेवा साबित हो रहा है. 1 दिसंबर 2025 के जारी आकंड़ों के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 443 रहा है जो बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है.

वहीं एनसीआर की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है. नोएडा में AQI 524, गाजियाबाद में 424 और ग्रेटर नोएडा में AQI 466 रिकॉर्ड किया गया.  वहीं उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, लखनऊ में AQI 264, देहरादून में 154 ‘मध्यम’ स्तर पर दर्ज किया गया है.

400 के पार दिल्ली का एक्यूआई

वहीं दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के वायु प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के बवाना इलाका सबसे प्रदूषित रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 दर्ज किया गया है. जो गंभीर श्रेणी में आता है. वजीरपुर डिपो में एक्यूआई 412 रिकॉर्ड किया गया जो प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर रहा है. आनंद विहार न्यू दिल्ली का एक्यूआई 455 दर्ज किया गया है. राजधानी दिल्ली के इलाकों में अभी भी कई इलाकों का एक्यूआई 400 के बना हुआ है. 

बीते 8 सालों में इस साल सबसे कम रहा प्रदूषण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में इस साल बड़ी राहत दर्ज की गई है, जहां जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के बीच औसत AQI 8 सालों में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है, यदि 2020 के लॉकडाउन साल को छोड़ दिया जाए. 

दिल्ली के प्रमुख इलाकों का तापमान

मौसम विभाग की तरफ से जारी आकड़ों के मुताबिक सफदरगंज का अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम तापमान 5.7 दर्ज किया गया है. इसी तरह पालम में अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम तापमान 7.6 दर्ज किया गया है. लोदी रोड अधिकतम 24.4 और न्यूनतम 5.8 दर्ज किया गया. इसी तरह आर्यनगर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत

Published at : 02 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान से दूर-दूर रह रहे PM शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर बने बड़ी वजह, डिफेंस एक्सपर्ट के दावे ने चौंकाया
पाकिस्तान से दूर-दूर रह रहे PM शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर बने बड़ी वजह, डिफेंस एक्सपर्ट के दावे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AQI in UP: नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
स्पोर्ट्स
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
बॉलीवुड
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान से दूर-दूर रह रहे PM शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर बने बड़ी वजह, डिफेंस एक्सपर्ट के दावे ने चौंकाया
पाकिस्तान से दूर-दूर रह रहे PM शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर बने बड़ी वजह, डिफेंस एक्सपर्ट के दावे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AQI in UP: नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
स्पोर्ट्स
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
बॉलीवुड
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
ट्रेंडिंग
Video: रात के अंधेरे में तैरते मगरमच्छ पर नाव से शख्स ने लगा दी छलांग, इसके बाद जो हुआ देख दहल जाएगा कलेजा
रात के अंधेरे में तैरते मगरमच्छ पर नाव से शख्स ने लगा दी छलांग, इसके बाद जो हुआ देख दहल जाएगा कलेजा
जनरल नॉलेज
भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जानें कौन-सी फोर्स संभालेगी उनकी सुरक्षा की कमान?
भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जानें कौन-सी फोर्स संभालेगी उनकी सुरक्षा की कमान?
शिक्षा
IGNOU Admissions 2026: इग्नू में अगले सेमेस्टर में एडमिशन जारी रखने के लिए प्रक्रिया शुरू, जानें कब है लास्ट डेट?
इग्नू में अगले सेमेस्टर में एडमिशन जारी रखने के लिए प्रक्रिया शुरू, जानें कब है लास्ट डेट?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget