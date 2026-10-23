दिल्ली बॉर्डर बढ़ेगी सख्ती, प्रदूषण फैलाने वाली बसों की नो-एंट्री, बाहरी गाड़ियों पर भी पाबंदी

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू होने के बाद अब दिल्ली के बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच और तेज की जाएगी. खास तौर पर नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय और अंतरशहरी बसों को दिल्ली में घुसने से पहले ही रोकने या दूसरे रास्ते पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी. इस संबंध में 22 अक्टूबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस, संबंधित विभागों और नागरिक एजेंसियों के साथ बैठक कर प्रदूषण रोकने के लिए साझा रणनीति तैयार की.

बैठक में सबसे ज्यादा जोर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली बसों पर रहा. अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने के बाद रोकने से सड़कों पर जाम लगता है और प्रदूषण भी बढ़ता है. इसलिए ऐसी बसों को बॉर्डर पर ही रोकने या तय नियमों के मुताबिक दूसरे रास्ते पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी. लागू निर्देशों और निर्धारित शर्तों के अनुसार केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को ही परिचालन की अनुमति होगी.

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1 नवंबर से बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर नजर

दिल्ली में दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियों के प्रवेश पर 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू होने वाले प्रतिबंधों की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित छूट के दायरे में नहीं आने वाली और तय उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाली प्रतिबंधित गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

इसके लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बड़े और साफ सूचना बोर्ड लगाने का फैसला किया गया है ताकि वाहन चालकों को पहले से ही नियमों की जानकारी मिल सके.

बॉर्डर पर बन सकती हैं संयुक्त टीमें

प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की एजेंसियां मिलकर काम करेंगी. बैठक में बॉर्डर पर संयुक्त प्रवर्तन टीमें बनाने का विकल्प भी रखा गया. इन टीमों का काम प्रतिबंधित वाहनों की जांच करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा. अधिकारियों का जोर इस बात पर रहा कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर भी उनका पालन हो.

नो-एंट्री तोड़ने और ओवरलोड वाहनों पर भी कार्रवाई

बैठक में तय किया गया कि नो-एंट्री के समय का सख्ती से पालन कराया जाए. ऐसे वाहनों की भी जांच होगी, जिन्हें दिल्ली से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है लेकिन वे शहर में प्रवेश करते हैं. ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने और निर्माण एवं तोड़फोड़ से जुड़ी सामग्री को निर्धारित नियमों के खिलाफ ले जाने वाले वाहनों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने वाहन मालिकों से यह भी कहा कि जहां लागू हो, वहां वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जरूर रखें.

व्हाट्सऐप ग्रुप से होगा रियल टाइम तालमेल

अलग-अलग राज्यों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए एक विशेष व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने का फैसला लिया गया. इसके जरिए प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े निर्देश तुरंत साझा किए जा सकेंगे. साथ ही किस एजेंसी ने क्या कार्रवाई की और किन निर्देशों पर अमल हुआ इसकी जानकारी भी साझा की जाएगी. अधिकारियों को कार्रवाई का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए.

'प्रदूषण रोकना सबकी जिम्मेदारी'

बैठक की अध्यक्षता दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने की. उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. इसके लिए पुलिस, प्रशासन, नागरिक एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां तय समयसीमा में कार्रवाई पूरी करें और उसका पूरा ब्योरा दर्ज रखें.

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