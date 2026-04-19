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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसाउथ दिल्ली में जल्द मिलेगी जाम से राहत, मां आनंदमयी मार्ग पर बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर

साउथ दिल्ली में जल्द मिलेगी जाम से राहत, मां आनंदमयी मार्ग पर बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर

Delhi News In Hindi: दक्षिणी दिल्ली में जाम से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है. मां आनंदमयी मार्ग पर 6 लेन का नया फ्लाईओवर बनने की तैयारी है, जिससे ट्रैफिक काफी हद तक कम हो जाएगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 Apr 2026 03:08 PM (IST)
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दक्षिणी दिल्ली में हर दिन जाम से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है. कालकाजी फ्लाईओवर से महरौली-बदरपुर रोड को जोड़ने वाले मां आनंदमयी मार्ग पर जल्द ही नया फ्लाईओवर बनने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट से इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है और लोगों का रोज का सफर आसान हो सकता है.

ट्रैफिक सर्वे में सामने आई गंभीर स्थिति

हाल ही में किए गए ट्रैफिक सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इस करीब 5.5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हर घंटे 10 हजार से ज्यादा वाहन गुजरते हैं. यह संख्या सामान्य ट्रैफिक से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है. खासकर क्राउन प्लाजा और ओखला फेज-2 सिग्नल के पास हालत सबसे ज्यादा खराब रहती है, जहां लोग घंटों फंसे रहते हैं.

मां आनंदमयी मार्ग एक अहम कनेक्टिंग रोड है, जो कालकाजी फ्लाईओवर को सीधे महरौली-बदरपुर रोड से जोड़ती है. इस रास्ते के बीच में ओखला इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है और आसपास कई रिहायशी कॉलोनियां भी हैं. ऑफिस टाइम में यहां ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाता है, जिससे जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है.

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6 लेन फ्लाईओवर से मिलेगी राहत

जाम की समस्या को खत्म करने के लिए करीब 2.4 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की गई है. संबंधित एजेंसियां इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की तैयारी में जुटी हैं. माना जा रहा है कि फ्लाईओवर बनने के बाद इस पूरे मार्ग पर ट्रैफिक का बहाव काफी स्मूद हो जाएगा.

ट्रैफिक स्टडी में कुल 12 ऐसे सिग्नल चिन्हित किए गए हैं जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है. इनमें क्राउन प्लाजा और ओखला फेज-2 के अलावा महाराजा अग्रसेन मार्ग, बाबा फतेह सिंह मार्ग और रेलवे कॉलोनी रोड के टी-जंक्शन शामिल हैं. इन जगहों पर रोजाना वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

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सफर होगा आसान, समय की होगी बचत

फ्लाईओवर बनने के बाद कालकाजी फ्लाईओवर से लेकर रेलवे कॉलोनी तक का पूरा रास्ता लगभग सिग्नल फ्री हो जाएगा. इससे लोगों का सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा. लंबे समय से जाम से परेशान लोगों को इस प्रोजेक्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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Published at : 19 Apr 2026 03:06 PM (IST)
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