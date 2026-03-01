हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi News: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों के लिए अहम निर्देश

Delhi News in Hindi: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार, आधिकारिक स्रोतों से फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 07:39 AM (IST)
पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति ने वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है. इन हालातों को लेकर भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक पैसेंजर एडवाइजरी जारी किया गया है. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Indira Gandhi International Airport) ने यात्रियों के लिए पैसेंजर एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है.

दिल्ली एयरपोर्ट की पैसेंजर एडवाइजरी का संदेश

दिल्ली एयरपोर्ट की प्रेस एडवाइजरी एहतियाती कदम के रूप में जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण पश्चिम दिशा की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, खासकर यूरोप और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स, में देरी, रीरूटिंग या शेड्यूल बदलाव संभव है.

एडवाइजरी में स्पष्ट लिखा है कि यात्री एयरपोर्ट आने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से नवीनतम फ्लाइट जानकारी अवश्य जांच लें. रियल टाइम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.newdelhiairport.in पर विजिट करने की सलाह दी गई है.

सरकार क्या संकेत दे रही है?

यह पूरी एडवाइजरी एक प्रिवेंटिव कदम है ताकि अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचा जा सके. सरकार अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दे रही है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन यात्रियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है.

भारत सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट तनाव से फ्लाइट रूट प्रभावित हो सकते हैं. कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें देरी या पुनर्निर्धारण का सामना कर सकती हैं. पैनिक न होते हुए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एयरलाइन से पुष्टि अनिवार्य करना आवश्यक है, इसके साथ ही केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

एडवाइजरी में यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील की गई है ताकि बदलती परिस्थितियों में यात्रा संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जा सके.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 01 Mar 2026 07:39 AM (IST)
DELHI NEWS
