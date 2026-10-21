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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली वाले जहरीली हवा के लिए हो जाएं तैयार! आज ही AQI पहुंचा 227

दिल्ली वाले जहरीली हवा के लिए हो जाएं तैयार! आज ही AQI पहुंचा 227

दिल्ली की सुबह खराब AQI के साथ शुरू हुई है. आज सुबह 7 बजे AQI 227 दर्ज किया गया है, जबकि मंगलवार शाम 4 बजे यही AQI 179 दर्ज किया गया था. इससे सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 21 Oct 2026 01:33 PM (IST)
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दिल्ली में सर्दी की शुरूआत के साथ ही हवा प्रदूषित होने लगी है. आज बुधवार (21 अक्तूबर) की सुबह दिल्ली की हवा इस सीजन में पहली बार खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)  227 दर्ज किया गया. इससे पहले अक्टूबर की शुरूआत से लेकर मंगलवार तक AQI मध्यम श्रेणी में ही रहा. मंगलवार शाम को दशहरा के अवसर पर शहर के कई हिस्सों में पुतले जलाए गए और पटाखे फोड़े गए, जिससे हवा की स्थिति शाम को और खराब हो गई थी.

मंगलवार शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार, AQI 179 था जोकि रात 2 बजे 200 के स्तर को पार कर गया. इस तरह AQI का आंकड़ा खराब श्रेणी के स्तर को पार कर गया और ये अब भी वैसा ही बना हुआ है. CPCB के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' श्रेणी में आता है.  इसी साल 12 और 13 जुलाई को खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी. तब AQI क्रमशः 261 और 246 दर्ज किया गया था. 

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बच्चे और बुजुर्गों की सेहत पर असर

बच्चों, बुजुर्गों और दिल या सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर होगा. प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 कण की संख्या बढ़ जाती है और ये सीधे फेफड़ों में गहराई तक जाकर खांसी, सांस फूलने, अस्थमा के दौरे और दिल के रोगों के खतरे के जोखिमों को बढ़ा देता है. 

क्यों खराब होती है दिल्ली की हवा?

हवा का स्तर खराब होने का कारण कई होते हैं, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ हवा की गति धीमी होने लगती है. ठंडी हवा भारी होती है, जिस कारण स्थानीय स्तर पर निकलने वाला धुआं और धूल ऊपर जाने की बजाय नीचे ही रह जाता है. हवा की गति के साथ ही हवा की दिशा ठंड की शुरूआती सीजन में उत्तर-पश्चिम होती है. दिल्ली तीन तरफ (उत्तर, पश्चिम और दक्षिण) से हरियाणा राज्य से घिरी हुई है, जबकि पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है. पंजाब हरियाणा के उत्तर-पश्चिम में स्थित है. जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है तब ठंड में हवा कि दिशा उत्तर-पश्चिम होने के कारण काला धुआं और सूक्ष्म प्रदूषित कण दिल्ली की ओर बहकर आते हैं, जिससे हवा का स्तर और खराब हो जाता है.

बढ़ी पराली जलाने की घटना

पंजाब और हरियाणा में पिछले 3 तीन दिनों में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है. ये भी एक कारण है, जिससे दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है. ICAR-IARI (CREAMS) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में  पिछले 3 दिनों में (18, 19 और 20 अक्टूबर) में खेतों में पराली जलाने घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई.  20 अक्टूबर तक केवल पंजाब में खेतों में आग लगने की कुल घटनाएं बढ़कर 404 हो गईं, जबकि केवल मंगलवार (20 अक्टूबर) को 36 नए मामले दर्ज किये गए हैं. 

वहीं, हरियाणा में कुल 9 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं है.  इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में 18-18, उत्तर प्रदेश में 12 और उत्तराखंड में 10 मामले दर्ज किए गए हैं. हालांकि, खेतों में आग लगने की घटनाओं में तेजी आने के साथ ही, अब दंडात्मक कार्रवाई भी तेज कर दी गई है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 21 Oct 2026 01:33 PM (IST)
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