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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की हवा पिछले दिन की तुलना में खराब, अगले 3 दिन का आया अपडेट

दिल्ली की हवा पिछले दिन की तुलना में खराब, अगले 3 दिन का आया अपडेट

दिल्ली में मंगलवार (27 अक्टूबर) को हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) 197 रही. इससे पहले सोमवार को AQI 174 और रविवार को 153 दर्ज किया गया था. शहर के प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट का योगदान सबसे अधिक रहा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 27 Oct 2026 08:26 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दिन की तुलना में हवा थोड़ी और खराब हुई है. दिल्ली में मंगलवार (27 अक्टूबर) को हवा की गुणवत्ता 197 एक्यूआई के साथ 'मध्यम' श्रेणी में रही, जबकि 55 निगरानी केंद्रों में से 27 ने 'खराब' गुणवत्ता दर्ज की. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यह जानकारी दी.

दिल्ली में सोमवार (26 अक्टूबर) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 174 और रविवार को 153 था. शहर के घोघा में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही. बाकी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता मध्यम दर्ज की गई. जहांगीरपुरी में सबसे अधिक एक्यूआई 280 दर्ज किया गया.

दिल्ली के प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट का सबसे अधिक योगदान

दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ‘डिसीजन सपोर्ट सिस्टम’ के अनुसार, शहर के प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट का योगदान सबसे अधिक (21.3 प्रतिशत) रहा. आवासीय स्रोतों का योगदान 5.4 फीसदी और दिल्ली तथा इसके आसपास के उद्योगों का योगदान 4.8 प्रतिशत रहा. आंकड़ों से पता चला है कि निर्माण कार्य का योगदान 3 प्रतिशत, ऊर्जा स्रोतों का 2.1 प्रतिशत, कचरा जलाने का दो प्रतिशत, सड़क की धूल का 1.5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों का 1.4 प्रतिशत रहा.

28 अक्टूबर को कैसी रहेगी दिल्ली की हवा? 

'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 1.5 प्रतिशत रहा, जबकि अन्य स्रोतों का योगदान 23.3 प्रतिशत था. 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' ने बताया कि मंगलवार को शहर की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में रहने की संभावना है, और बुधवार को यह खराब होकर 'खराब' श्रेणी में जा सकती है.

29 और 30 अक्टूबर को कैसी रहेगी हवा की गुणवत्ता?

पूर्वानुमान के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर के बीच स्थिति में सुधार होकर यह 'मध्यम' श्रेणी में आ सकती है. अगले छह दिनों के लिए जो अनुमान है, उसके मुताबिक एक्यूआई के 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 तक का एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 तक ‘संतोषजनक’, 101 से 200 तक ‘मध्यम’, 201 से 300 तक ‘खराब’, 301 से 400 तक ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 तक ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

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Published at : 27 Oct 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
AQI AIR Pollution DELHI NEWS
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