देश के ज्यादातर उत्तरी इलाके इस वक्त कोहरे की चपेट में है और कोहरे के साथ ही बढ़ते प्रदूषण की अगर कोई सबसे ज्याजा मार झेल रही है तो वो है राजधानी दिल्ली. दिल्ली और उसके आस पास के इलाकों में हालात बेहद खराब हैं. आलम ये है कि घने कोहरे और प्रदूषण के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा और कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है. इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात के साथ-साथ आम जनजीवन पर पड़ रहा है.

घना कोहरा और येलो अलर्ट का कारण

दिल्ली-NCR में 19 दिसंबर की सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, खासकर पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है. इसी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग दुर्घटनाओं से बच सकें.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के साथ प्रदूषण की चादर बनी रही. मौसम विभाग ने 19 दिसंबर के साथ-साथ 21 और 22 दिसंबर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार कोहरे की तीव्रता सुबह और देर रात ज्यादा बनी रह सकती है.

इस सीजन का सबसे ठंडा दिन

दिल्ली में 18 दिसंबर को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 17 दिसंबर की तुलना में अधिकतम तापमान में चार डिग्री से अधिक की गिरावट आई है.

19 दिसंबर को प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का AQI 346 दर्ज किया गया. दिल्ली के 14 इलाकों में AQI 400 से ऊपर पहुंच गया, जिससे हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. पटपड़गंज में एक्यूआई 470 रिकॉर्ड की गई. बता दें कि दिल्ली में चल रही धीमी हवा और घना कोहरा प्रदूषण को और गंभीर बना रहे हैं.

आगे का मौसम और विशेषज्ञों का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक घने कोहरे की परत फैली हुई है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर फिलहाल ऊंचा बना रहेगा. अगले दो से तीन दिनों तक प्रदूषण से राहत की संभावना नहीं दिख रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है. इसके चलते पहाड़ी इलाकों में बारिश और उत्तरी हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. दिल्ली में बादल छाए रहने की उम्मीद है और 22 दिसंबर के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा सकती है.