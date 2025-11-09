रेड जोन में दिल्ली! कई इलाकों में 400 पार AQI, राजधानी में जहरीली हवा से नहीं मिल रही राहत

राजधानी दिल्ली में नवम्बर के दूसरे सप्ताह में भी जहरीली हवा से राहत नहीं मिली है. रविवार को दिल्ली का AQI 399 के आसपास रेड जोन में है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है.

मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम साफ़ रहेगा, सुबह-शाम धुंध रहेगी और तापमान न्यूनतम 12-16 और अधिकतम 26-28 रहने का अनुमान है. हवा बेहद धीमी 3 से 5 किमी/घंटा इकी रफ्तार से चलेंगी, जिस कारण वायु प्रदूषण और बढ़ेगा. इसके अलावा बारिश की कोई संभावना नहीं है.

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के औसत एक्यूआई 361 के साथ दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. वजीरपुर (420), बुराड़ी (418) और विवेक विहार (411) सहित कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश अन्य इलाकों में यह बेहद खराब श्रेणी में रहा. एनसीआर में नोएडा (354), ग्रेटर नोएडा (336) और गाजियाबाद (339) में भी हवा खतरनाक स्तर पर रही.

AQI रेड जोन में, बढ़ रहा खतरा

दिल्ली और आसपास का AQI दिवाली के बाद से बिगड़ा है और सुधरने के नाम नहीं ले रहा. AQI 399 के आसपास है, कुछ इलाकों में 400 भी क्रॉस कर चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अभी अगले 15 दिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 का लेवल 338 और PM10 का लेवल 503 का पहुंचना है. ये हवा कितनी खतरनाक है, उसे विशेषज्ञ इस तरह बता रहे हैं कि इस हवा में सांस लेने का मतलब है कि रोजाना 9 से 10 सिगरेट पीना.

धुंध और कोहरे का असर

IMD के मुताबिक रविवार को भी सुबह और शाम हल्की धुंध छाई रहेगी. इससे विजीबिलिटी प्रभावित होगी. दोपहर तक मौसम साफ़ होने की उम्मीद है. लेकिन बढ़े हुए वायु प्रदूषण के कारण धुंध की परत पूरे दिन बनी रहेगी. शाम को फिर बढ़ जाएगी.

तापमान में गिरावट जारी

उत्तर भारत के साथ-साथ राजधानी में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे आ रहा है. न्युनतम तापमान 12 से 16 और अधिकतम तापमान 24 तक जाएगा. हवा में ठंडक बढ़ेगी. इसकी वजह हिमालय में बर्फ़बारी वहां से ठंडी हवाएं हैं. रात और ठंडी अब होती जाएगी.

मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान शून्य बताया है कि नवम्बर में बारिश एक से दो फीसदी ही होती है.लिहाजा अगले कई दिन बारिश नहीं होगी, जिस कारण दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है.