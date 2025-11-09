हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरेड जोन में दिल्ली! कई इलाकों में 400 पार AQI, राजधानी में जहरीली हवा से नहीं मिल रही राहत

रेड जोन में दिल्ली! कई इलाकों में 400 पार AQI, राजधानी में जहरीली हवा से नहीं मिल रही राहत

Delhi AQI Update: मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम साफ़ रहेगा, सुबह-शाम धुंध रहेगी और तापमान न्यूनतम 12-16 और अधिकतम 26-28 रहने का अनुमान है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में नवम्बर के दूसरे सप्ताह में भी जहरीली हवा से राहत नहीं मिली है. रविवार को दिल्ली का AQI 399 के आसपास रेड जोन में है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है.

मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम साफ़ रहेगा, सुबह-शाम धुंध रहेगी और तापमान न्यूनतम 12-16 और अधिकतम 26-28 रहने का अनुमान है. हवा बेहद धीमी 3 से 5 किमी/घंटा इकी रफ्तार से चलेंगी, जिस कारण वायु प्रदूषण और बढ़ेगा. इसके अलावा बारिश की कोई संभावना नहीं है.

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के औसत एक्यूआई 361 के साथ दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. वजीरपुर (420), बुराड़ी (418) और विवेक विहार (411) सहित कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश अन्य इलाकों में यह बेहद खराब श्रेणी में रहा. एनसीआर में नोएडा (354), ग्रेटर नोएडा (336) और गाजियाबाद (339) में भी हवा खतरनाक स्तर पर रही.

AQI रेड जोन में, बढ़ रहा खतरा

दिल्ली और आसपास का AQI दिवाली के बाद से बिगड़ा है और सुधरने के नाम नहीं ले रहा. AQI 399 के आसपास है, कुछ इलाकों में 400 भी क्रॉस कर चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अभी अगले 15 दिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 का लेवल 338 और PM10 का लेवल 503 का पहुंचना है. ये हवा कितनी खतरनाक है, उसे विशेषज्ञ इस तरह बता रहे हैं कि इस हवा में सांस लेने का मतलब है कि रोजाना 9 से 10 सिगरेट पीना.

धुंध और कोहरे का असर

IMD के मुताबिक रविवार को भी सुबह और शाम हल्की धुंध छाई रहेगी. इससे विजीबिलिटी प्रभावित होगी. दोपहर तक मौसम साफ़ होने की उम्मीद है. लेकिन बढ़े हुए वायु प्रदूषण के कारण धुंध की परत पूरे दिन बनी रहेगी. शाम को फिर बढ़ जाएगी.

तापमान में गिरावट जारी

उत्तर भारत के साथ-साथ राजधानी में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे आ रहा है. न्युनतम तापमान 12 से 16 और अधिकतम तापमान 24 तक जाएगा. हवा में ठंडक बढ़ेगी. इसकी वजह हिमालय में बर्फ़बारी वहां से ठंडी हवाएं हैं. रात और ठंडी अब होती जाएगी.

मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान शून्य बताया है कि नवम्बर में बारिश एक से दो फीसदी ही होती है.लिहाजा अगले कई दिन बारिश नहीं होगी, जिस कारण दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 07:07 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget