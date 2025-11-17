हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Air Pollution: दिल्लीवालों को जहरीली हवा से राहत नहीं! आज भी 400 के पार AQI, बवाना का सबसे बुरा हाल

Delhi Air Pollution: दिल्लीवालों को जहरीली हवा से राहत नहीं! आज भी 400 के पार AQI, बवाना का सबसे बुरा हाल

Delhi Air Pollution: दिल्लीवालों को इन दिनों ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है. यहां हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 07:13 AM (IST)
दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सुबह से आसमान में स्मॉग की गहरी चादर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता आज भी 350 से 400 के ऊपर तक बनी हुई हैं. जो 'बेहद खराब' से 'गंभीर' श्रेणी की हवा है. हवा में प्रदूषण का देखते हुए राजधानी में ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी हैं. बीते 24 घंटों यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा. इन दिनों सुबह और शाम को अच्छी खासी ठंड पड़ रही हैं. इस दौरान सुबह और शाम के समय छिछला कोहरा और धुंध देखने को मिल रही हैं.

दिल्ली में 400 के पार एक्यूआई

प्रदूषण की बात करें दिल्ली के बवाना इलाका सबसे प्रदूषित रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड किया गया है. जो गंभीर श्रेणी में आता है. दूसरे नंबर वजीरपुर डिपो में एक्यूआई 401 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा विवेक विहार 396, आईटीओ 394, आनंद विहार 384,  अशोक 392, चांदनी चौक 384, सोनिया विहार 380, नजफगढ़ में एक्यूआई लेवल 324 दर्ज किया गया है. 

राजधानी दिल्ली में अभी भी कई इलाकों का एक्यूआई 400 के बना हुआ हैं. हालांकि कई इलाकों में हवा में थोड़ा सा सुधार हुआ लेकिन अब भी हवा बेहद ख़राब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई हैं. आने वाले दिनों में जिस तरह से सर्दी बढ़ेगी इसमें और इजाफा होने की संभावना हुई हैं.

गैस चैंबर बनी राजधानी दिल्ली

हवा में प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होती जा रही है. जिसमें सांस लेने मुश्किल हो गया हैं. साँस के मरीजों को इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं. अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही हैं. मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉ नरेश त्रेहन ने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए. 

दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है. बावजूद इसके अभी हवा की स्थिति नहीं सुधर रही है. दिल्ली सरकार ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है. पांचवी तक के स्कूलों का हाईब्रिड मोड पर कर दिया गया है वहीं लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है.  

लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए फिर से खुले, दिल्ली धमाके के बाद किए थे बंद

Published at : 17 Nov 2025 07:13 AM (IST)
Tags :
Delhi Weather Delhi AQI Delhi Weather' AQI In Delhi Today
