दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी, GRAP-4 की पाबंदियां भी हुई बेअसर, जानिए आज कितना पहुंचा AQI

नई दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर को पार कर गया है. गुरुवार (20 नवंबर) को राजधानी का AQI 535 दर्ज किया गया, जो सीधे-सीधे खतरनाक कैटेगरी में आता है. इसका मतलब है कि हवा इतनी खराब है कि सेहत पर तुरंत असर डाल सकती है. PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों की मात्रा लगातार बढ़ रही है. PM 2.5 रहा 343 और PM10 464 तक पहुंच गया. ये स्थिति तब है जब दिल्ली में GRAP-4 पहले से लागू है. इसके बावजूद हवा में सुधार नहीं दिख रहा.

सुबह-शाम स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी

राजधानी और एनसीआर में सुबह और शाम के समय हालात सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं. कम तापमान और धीमी हवा की वजह से धुआं नीचे ही अटक जाता है और लोगों को भारीपन, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

सड़कों पर सफर करना तक मुश्किल हो जाता है. कई इलाकों में लोगों ने बताया कि कुछ मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा. ऐसे में यह साफ है कि फिलहाल हवा में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही.

तापमान में आई गिरावट

जहां एक तरफ हवा जहरीली हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम भी करवट ले रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज गुरुवार (20 नवंबर) को हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है. इसके चलते विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे सड़क पर चलने वालों की मुश्किलें और बढ़ेंगी. आज न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

वहीं बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है.

लोगों के सामने बढ़ी स्वास्थ्य की चुनौती

डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की हवा बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होती है. बाहर निकलते समय मास्क लगाना, आंखों को सुरक्षित रखना और जितना हो सके घर के अंदर रहना ही बेहतर है. हालांकि सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल हवा में सुधार के संकेत नहीं मिल रहे.