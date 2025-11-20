हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी, GRAP-4 की पाबंदियां भी हुई बेअसर, जानिए आज कितना पहुंचा AQI

दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी, GRAP-4 की पाबंदियां भी हुई बेअसर, जानिए आज कितना पहुंचा AQI

Delhi AQI Today: दिल्ली में गुरुवार को ए़क्यूआई 535 तक पहुंच गया. PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों की मात्रा लगातार बढ़ रही है.

By : पंकज यादव | Updated at : 20 Nov 2025 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर को पार कर गया है. गुरुवार (20 नवंबर) को राजधानी का AQI 535 दर्ज किया गया, जो सीधे-सीधे खतरनाक कैटेगरी में आता है. इसका मतलब है कि हवा इतनी खराब है कि सेहत पर तुरंत असर डाल सकती है. PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों की मात्रा लगातार बढ़ रही है. PM 2.5 रहा 343 और PM10 464 तक पहुंच गया. ये स्थिति तब है जब दिल्ली में GRAP-4 पहले से लागू है. इसके बावजूद हवा में सुधार नहीं दिख रहा.

सुबह-शाम स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी

राजधानी और एनसीआर में सुबह और शाम के समय हालात सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं. कम तापमान और धीमी हवा की वजह से धुआं नीचे ही अटक जाता है और लोगों को भारीपन, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

सड़कों पर सफर करना तक मुश्किल हो जाता है. कई इलाकों में लोगों ने बताया कि कुछ मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा. ऐसे में यह साफ है कि फिलहाल हवा में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही.

तापमान में आई गिरावट

जहां एक तरफ हवा जहरीली हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम भी करवट ले रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज गुरुवार (20 नवंबर) को हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है. इसके चलते विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे सड़क पर चलने वालों की मुश्किलें और बढ़ेंगी. आज न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

वहीं बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है.

लोगों के सामने बढ़ी स्वास्थ्य की चुनौती

डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की हवा बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होती है. बाहर निकलते समय मास्क लगाना, आंखों को सुरक्षित रखना और जितना हो सके घर के अंदर रहना ही बेहतर है. हालांकि सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल हवा में सुधार के संकेत नहीं मिल रहे.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 07:33 AM (IST)
Tags :
Delhi Weather Delhi AQI Today GRAP 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज-मुनीर देखते रह गए, भारत-अमेरिका के बीच हो गई 93 मिलियन डॉलर की मेगा डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार
शहबाज-मुनीर देखते रह गए, भारत-अमेरिका के बीच हो गई 93 मिलियन डॉलर की मेगा डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज-मुनीर देखते रह गए, भारत-अमेरिका के बीच हो गई 93 मिलियन डॉलर की मेगा डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार
शहबाज-मुनीर देखते रह गए, भारत-अमेरिका के बीच हो गई 93 मिलियन डॉलर की मेगा डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
TB Disease: टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
जनरल नॉलेज
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget