दिल्ली में दिवाली से पहली ही हवा की सेहत बहुत बिगड़ी, आनंद विहार की हालत सबसे खराब

दिवाली से पहले ही दिल्ली में हवा की हालत खराब हो गई है. दिल्ली के पांच निगरानी केंद्रों ने बुधवार (15 अक्टूबर) को एयर क्वालिटी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 300 से ऊपर चला गया. दिल्ली में 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हैं, जिनमें से 38 के आंकड़े उपलब्ध हैं. आंकड़ों के अनुसार इनमें से पांच केंद्रों पर एक्यूआई ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जिसमें आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई (345) दर्ज किया गया, इसके बाद डीयू नॉर्थ कैंपस (307), सीआरआरआई मथुरा रोड (307), द्वारका सेक्टर 8 (314) और वजीरपुर (325) का स्थान रहा.

20 केंद्रों पर AQI खराब

बुधवार को 20 केंद्रों ने एक्यूआई ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया, जबकि 13 केंद्रों ने ‘मध्यम’ श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 201 दर्ज किया गया जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. परिवहन उत्सर्जन प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, जो कुल उत्सर्जन का 19.8 प्रतिशत था.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार बुधवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. आईएमडी ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 89 प्रतिशत थी.

दिल्ली में जलेंगे ग्रीन पटाखे

दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. केवल क्यूआर कोड वाले पटाखे ही बेचे जाएं. पटाखों के लिए दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह छह बजे से सुबह सात बजे तक और रात आठ बजे से रात 10 बजे तक सीमित रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाया. 10 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.