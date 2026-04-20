दिल्ली: होटल रॉयल प्लाजा में हाई कोर्ट के वकील ने की खुदकुशी, 15वीं मंजिल से लगाई छलांग

दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में होटल 'द रॉयल प्लाजा' से एक खुदकुशी का मामला सामने आया है. यहां हाई कोर्ट के एक वकील ने खुदकुशी कर ली. 26 साल के शख्स ने होटल की 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान राजेश सिंह के रूप में हुई है, जो दिल्ली हाईकोर्ट में वकील थे.

पुलिस के मुताबिक, रविवार (19 अप्रैल) सुबह करीब 9:15 बजे पुलिस को होटल The Royal Plaza में आत्महत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

18 अप्रैल की शाम को वकील ने होटल में किया था चेक इन

जांच में सामने आया कि राजेश सिंह 18 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे होटल में चेक-इन किया था. इसके बाद उसने कथित तौर पर 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी. गंभीर हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक वकील के परिवार को साजिश का शक नहीं

पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं. परिवार के बयान के मुताबिक, उन्हें किसी तरह की साजिश या गड़बड़ी का शक नहीं है. खुदकुशी की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

साकेत कोर्ट के स्टाफ ने बिल्डिंग से कूदकर दी थी जान

दिल्ली की साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक स्टाफ मेंबर ने 9 जनवरी को कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी. शुरुआती जांच में पता चला था कि मृतक काम के दबाव की वजह से गंभीर मानसिक तनाव में था. मृतक की पहचान साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले हरीश सिंह महार के रूप में हुई थी. अधिकारियों के मुताबिक, उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें मृतक ने साफ तौर पर लिखा कि वह अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहा है और उनके इस फैसले के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

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