JNU में उमर खालिद-शरजील इमाम के समर्थन में नारेबाजी से भड़की ABVP, कहा- 'ये भी आतंकवादी...'

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों की तरफ से विवादित नारे भी लगाए गए. वहीं अब इस पर एबीवीपी के छात्रों में आक्रोश है.

इस पूरे मामले पर जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा, "कल जेएनयू में वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया उसमें जेएनएसयू के चुने हुए पदाधिकारी भी थे. जिस तरह से वहां नारेबाजी हुई वो निंदनीय और शर्मनाक है. भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की."

'आरोपियों की जगह जेल में ही है'

उन्होंने कहा, "जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का जो नाटक एक साल से चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लग गया. कोर्ट ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया आरोपी बनते हैं इनकी जगह जेल में ही बनती है इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है. जो दिल्ली के दंगों के आरोपियों की जगह जेल में ही है."

'नारेबाजी करने वाले भी आतंकवादी'

मीणा ने कहा, "जो इनके समर्थन में जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग भी आतंकवादी हैं नक्सली हैं. इन्होंने हर बार जब जब इनके आकाओं को सजा मिली है इन्होंने ऐसा किया है. जो जेएनयू कैंपस में हुआ वो निंदनीय है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकिफिर से ऐसा न हो पाए."

किसी को टारगेट करके नहीं लगाए नारे- लेफ्ट

इसके अलावा जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि छात्र पांच जनवरी, 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं. मिश्रा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और वे किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं थे. वे किसी को टारगेट करके नहीं लगाए गए थे.