ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAQI के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप, AAP बोली- धोखा कर रही दिल्ली सरकार

AQI के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप, AAP बोली- धोखा कर रही दिल्ली सरकार

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों में हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने इसे दिल्ली के लोगों के साथ धोखा करार दिया.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों में हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया है. आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार वास्तविक प्रदूषण के स्तर को कम दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने इसे दिल्ली के लोगों के साथ धोखा करार दिया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार एक्यूआई के आंकड़ों में कथित तौर पर हेराफेरी कर रही है. प्रदूषण के वास्तविक स्तर से कम आंकड़े दिखाना बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदूषण का स्तर वास्तविकता से अधिक है, तो उसे कम दिखाकर लोगों को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है?

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
दिल्ली NCR
'बेवकूफी की हद होती है' CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ये क्यों कहा? अब बयान वायरल
'बेवकूफी की हद होती है' CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ये क्यों कहा? अब बयान वायरल
दिल्ली NCR
AQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी
दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी

AQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार

AQI के कम आंकड़े दिखाने के हो सकते हैं गंभीर परिणाम- सौरभ परिणाम

आप प्रदेश अध्यक्ष ने आगाह किया कि प्रदूषण के आंकड़ों को वास्तविकता से कम दिखाने के गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं. इससे लोगों को प्रदूषण के वास्तविक खतरे का अंदाजा नहीं लग पाएगा और वे जरूरी सावधानियां बरतने में लापरवाही कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आने से हार्ट अटैक, अस्थमा के गंभीर दौरे और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. गंभीर परिस्थितियों में मरीज को सांस लेने में विफलता जैसी जानलेवा स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है.

AQI सिर्फ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, एक्यूआई के आंकड़े केवल सरकारी रिकॉर्ड या प्रशासनिक रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आम नागरिकों को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने में मदद करते हैं. यदि लोगों को प्रदूषण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ही नहीं मिलेगी, तो वे घर से बाहर निकलने, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को लेकर सही निर्णय कैसे ले पाएंगे? 

आंकड़े कम दिखाने से बढ़ेगी मुश्किलें- सौरभ भारद्वाज

उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के बजाय यदि आंकड़ों को ही कम करके दिखाया जाएगा, तो इससे जनता की मुश्किलें और बढ़ेंगी. प्रदूषण की वास्तविक स्थिति सामने आना जरूरी है, ताकि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें. आप ने इस पूरे मामले को दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बताया है. पार्टी का कहना है कि प्रदूषण के आंकड़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को वास्तविक एक्यूआई की जानकारी मिलनी चाहिए.

कांग्रेस ने AQI के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा,"...सत्ता और वोटों की इनकी भूख इतनी है कि इन्होंने दो दिन की छूट दे दी, जिसमें लोग जी भरकर पटाखे फोड़ सकते थे, और पूरी रात पटाखे फोड़े गए. जाहिर है, हवा की गुणवत्ता खराब होनी ही थी, और ठीक ऐसा ही हुआ है."

उन्होंने कहा, "हालत इतनी खराब हो गई है कि दिल्ली में जो भी बाहर निकलेगा, उसका बीमार पड़ना तय है... सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय तय करने की बात करें, तो सिद्धांत के तौर पर यह ठीक है, भले ही लोग अक्सर इसका पालन न करें. मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो कोई भी पटाखे फोड़ने की अनुमति देता है, मैं उसे जनता का दुश्मन मानता हूँ..."

दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS SAURABH BHARDWAJ REKHA GUPTA AQI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
दिल्ली NCR
'बेवकूफी की हद होती है' CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ये क्यों कहा? अब बयान वायरल
'बेवकूफी की हद होती है' CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ये क्यों कहा? अब बयान वायरल
दिल्ली NCR
AQI Today: लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
लखनऊ और मुंबई की हवा भी हुई जहरीली; देश के इन शहरों का AQI 1000 के पार
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी
दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में कितना जहर? गैस चैंबर बनी राजधानी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
दिल्ली NCR
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार आने दो, फिर बताते हैं', कहने वाले साप कार्यकर्ताओं को चाचा शिवपाल की चेतावनी
'सरकार आने दो, फिर बताते हैं', कहने वाले साप कार्यकर्ताओं को चाचा शिवपाल की चेतावनी
इंडिया
AQI देख चढ़ गया अभिजीत दीपके का पारा, किसको माना प्रदूषण का दोषी?
AQI देख चढ़ गया अभिजीत दीपके का पारा, किसको माना प्रदूषण का दोषी?
शिक्षा
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget