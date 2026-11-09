AQI के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप, AAP बोली- धोखा कर रही दिल्ली सरकार

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों में हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया है. आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार वास्तविक प्रदूषण के स्तर को कम दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने इसे दिल्ली के लोगों के साथ धोखा करार दिया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार एक्यूआई के आंकड़ों में कथित तौर पर हेराफेरी कर रही है. प्रदूषण के वास्तविक स्तर से कम आंकड़े दिखाना बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदूषण का स्तर वास्तविकता से अधिक है, तो उसे कम दिखाकर लोगों को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है?

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AQI के कम आंकड़े दिखाने के हो सकते हैं गंभीर परिणाम- सौरभ परिणाम

आप प्रदेश अध्यक्ष ने आगाह किया कि प्रदूषण के आंकड़ों को वास्तविकता से कम दिखाने के गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं. इससे लोगों को प्रदूषण के वास्तविक खतरे का अंदाजा नहीं लग पाएगा और वे जरूरी सावधानियां बरतने में लापरवाही कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आने से हार्ट अटैक, अस्थमा के गंभीर दौरे और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. गंभीर परिस्थितियों में मरीज को सांस लेने में विफलता जैसी जानलेवा स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है.

AQI सिर्फ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, एक्यूआई के आंकड़े केवल सरकारी रिकॉर्ड या प्रशासनिक रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आम नागरिकों को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने में मदद करते हैं. यदि लोगों को प्रदूषण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ही नहीं मिलेगी, तो वे घर से बाहर निकलने, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को लेकर सही निर्णय कैसे ले पाएंगे?

आंकड़े कम दिखाने से बढ़ेगी मुश्किलें- सौरभ भारद्वाज

उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के बजाय यदि आंकड़ों को ही कम करके दिखाया जाएगा, तो इससे जनता की मुश्किलें और बढ़ेंगी. प्रदूषण की वास्तविक स्थिति सामने आना जरूरी है, ताकि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें. आप ने इस पूरे मामले को दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बताया है. पार्टी का कहना है कि प्रदूषण के आंकड़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को वास्तविक एक्यूआई की जानकारी मिलनी चाहिए.

कांग्रेस ने AQI के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा,"...सत्ता और वोटों की इनकी भूख इतनी है कि इन्होंने दो दिन की छूट दे दी, जिसमें लोग जी भरकर पटाखे फोड़ सकते थे, और पूरी रात पटाखे फोड़े गए. जाहिर है, हवा की गुणवत्ता खराब होनी ही थी, और ठीक ऐसा ही हुआ है."

उन्होंने कहा, "हालत इतनी खराब हो गई है कि दिल्ली में जो भी बाहर निकलेगा, उसका बीमार पड़ना तय है... सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय तय करने की बात करें, तो सिद्धांत के तौर पर यह ठीक है, भले ही लोग अक्सर इसका पालन न करें. मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो कोई भी पटाखे फोड़ने की अनुमति देता है, मैं उसे जनता का दुश्मन मानता हूँ..."

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