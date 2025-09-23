दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
AAP District President News: दिल्ली AAP ने नए 15 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है. सौरभ भारद्वाज ने इन नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन को और मजबूत करने की बात कही.
आम आदमी पार्टी (AAP) ने 22 सितंबर को दिल्ली में अपने जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी और कहा कि नई जिम्मेदारियां पार्टी संगठन को और मज़बूत बनाएंगी. इस घोषणा के साथ ही उन्होंने राजधानी के सभी प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के नामों का भी जिक्र किया है.
ये हैं AAP के सभी जिला अध्यक्ष
AAP दिल्ली यूनिट ने पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ जिला से रमेश मटियाला और तिलक नगर जिला से साहिल गंगवाल को जिम्मेदारी सौंपी है. उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी जिला से सुरेंद्र लाकड़ा और बादली जिला से राज शौकीन नए अध्यक्ष बने हैं.
वहीं पूर्वी दिल्ली के पाटपड़गंज जिला से सुरेंद्र जागलान और शाहदरा जिला से मनोज त्यागी को संगठन की कमान दी गई है. नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में नई दिल्ली जिला के लिए कृशन जाखड़ और करोल बाग जिला के लिए अमित दुबे को अध्यक्ष बनाया गया है.
उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर जिला से साजिद खान और करावल नगर जिला से पंकज राय को कमान मिली है. चांदनी चौक क्षेत्र में चांदनी चौक जिला से छोटेलाल अग्रवाल और आदर्श नगर जिला से राजीव यादव को जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही दक्षिण दिल्ली में संगम विहार जिला के लिए संजय चौधरी और महरौली जिला के लिए कृशन सेहरावत को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
सौरभ भारद्वाज ने दी सभी को बधाई
सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी नए जिला अध्यक्षों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. पार्टी का मानना है कि यह नई नियुक्तियां संगठन के बूथ स्तर तक के ढांचे को सुदृढ़ करेंगी और आगामी चुनावी रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह टीम दिल्ली में जनता के बीच पार्टी के कामकाज और संदेश को और प्रभावी ढंग से पहुंचाएगी.
