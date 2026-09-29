प्रवेश वर्मा को अरेस्ट कराएगी AAP? दिल्ली थप्पड़कांड के बाद पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे नेता

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक शख्स को थप्पड़ मारे जाने के बाद से सियासी घमासान और तेज हो गया है. प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (AAP) ने मोर्चा खोल लिया है और आप नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और त्रिलोकपुरी विधायक जरनैल सिंह, मंत्री प्रवेश वर्मा की शिकायत करने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे. उनके साथ शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं, जिन्हें प्रवेश वर्मा ने थप्पड़ मारा था. सौरभ भारद्वाज की यह कोशिश है कि पुलिस हेडक्वॉर्टर तक पहुंचा जाए और कमिश्नर से मुलाकात की जाए.

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प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग

आम आदमी पार्टी की सबसे मुख्य मांग यह है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मंत्री के खिलाफ एनसीआर दर्ज की है. एनसीआर यानी नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट या गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट. दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो प्रवेश वर्मा की ओर से किया गया ऑफेंस नॉन-कॉग्निजेबल श्रेणी में आता है. इस वजह से एनसीआर दर्ज किया जाना सही था, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ कम से कम एफआईआर दर्ज की जाए. इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए.

दिल्ली पुलिस ने लगाए बैरिकेड

सौरभ भारद्वाज अपने समर्थकों के साथ PHQ तक पहुंच गए थे, लेकन दिल्ली पुलिस ने हेडक्वॉर्टर से 10-20 मीटर पहसे ही बैरिकेडिंग कर दी है और भारद्वाज को रोक दिया गया है. आप नेता अपने और समर्थकों को मौके पर बुला रहे हैं जबकि पुलिसकर्मियों ने उनसे अपील की है कि पीछे हट जाएं.

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