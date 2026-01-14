दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू

दिल्ली में आम लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. राजधानी में आज (14 जनवरी) से 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू कर दिए गए हैं. इन आरोग्य मंदिरों के शुरू होने से खास तौर पर गरीब, मध्यम वर्ग और झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोगों को अपने घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के नांगल राया इलाके में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली के हर नागरिक को समय पर और मुफ्त इलाज मिले. वहीं, दिल्ली सरकार के अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायक भी अपनी-अपनी विधानसभाओं में आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए. खास बात यह रही कि सभी 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन एक ही समय पर रिमोट दबाकर सीएम द्वारा किया गया.

एबीपी न्यूज की टीम ने नांगल राया स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जायजा लिया. यहां पर मरीजों के लिए साफ-सुथरी व्यवस्था, डॉक्टरों की मौजूदगी और जरूरी दवाओं की उपलब्धता देखने को मिली. स्थानीय लोगों ने बताया कि अब छोटी-मोटी बीमारी के लिए उन्हें बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बुखार, खांसी, सर्दी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों का इलाज अब पास में ही हो सकेगा.

दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या बढ़कर हुई 319

दिल्ली में इससे पहले 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले से संचालित थे. 81 नए केंद्र जुड़ने के बाद अब राजधानी में इनकी कुल संख्या बढ़कर 319 हो गई है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का है, ताकि हर इलाके में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके.

आरोग्य मंदिरों में लोगों का होगा मुफ्त इलाज

सरकार के अनुसार, इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मुफ्त इलाज, जरूरी दवाएं और डायग्नोस्टिक जांच की सुविधा दी जाएगी. इनमें ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी जांच जैसी बुनियादी जांच शामिल हैं. साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. साथ ही समय-समय पर सीनियर और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी इन केन्द्रों पर पहुंचकर मरीजों का इलाज करेंगे.

अब जनता को समय पर मिल सकेगा इलाज

गौरतलब है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू किए जा रहे हैं, जिसका मकसद दिल्ली में मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है. दिल्ली में इन केंद्रों के विस्तार से सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा और आम जनता को समय पर इलाज मिल सकेगा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

