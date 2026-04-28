हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी की 'ड्राई डे' की लिस्ट

दिल्ली में 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी की 'ड्राई डे' की लिस्ट

Delhi Dry Day List 2026: दिल्ली में मई से सितंबर तक 5 दिनों का ड्राई डे होगा. दिल्ली सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए भी खास निर्देश भी जारी किये हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होगा.

By : बलराम पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 28 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कुछ बड़े होटलों को मिल सकती है छूट.

दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई को पूरे शहर में शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं. दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है. इसके अलावा भी आने वाले समय में कुछ ऐसे दिन होंगे जब शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं.  दिल्ली सरकार ने मई से सितंबर तक कुछ खास दिनों पर शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है. इन दिनों को ड्राई डे घोषित किया गया है.  इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है.

लाइसेंस धारकों के लिए भी खास निर्देश भी जारी किये गये हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होगा. दिल्ली सरकार हर वर्ष तारीखों पर ड्राई डे घोषित की घोषणा करती है. ड्राई डे वाले दिन शराब की सेल और सप्लाई पूरी तरह से बंद रहती हैं यानि उस दिन शराब की दुकानें न केवल बंद रहती हैं, बल्कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं मिलती है.

क्या तंबाकू और शराब न पीने वालों को भी हो सकता है मुंह का कैंसर, जवाब सुन नहीं होगा यकीन

कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला ज़रूरी धार्मिक और राष्ट्रीय मौकों पर पब्लिक डेकोरम को बनाए रखने के लिए लिया गया है. दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के तहत ये फैसला लिया गया है. आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक, बुद्ध पूर्णिमा (1 मई),  ईद-उल-जुहा (27 मई), मुहर्रम 26 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और जन्माष्टमी (9 सिंतबर) शामिल हैं. इन दिनों शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.

आदेश में कहा गया है कि यह पाबंदी राजधानी की सभी दुकानों और व्यावसायिक परिसरों पर लागू होगी, लेकिन कुछ बड़े होटलों (जिनके पास खास लाइसेंस है) को छूट मिल सकती है. आबकारी विभाग ने लाइसेंस वाले दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो ड्राई डे से जुड़े विभाग के आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर अवश्य लगाएं. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है. 

NSG कमांडो को कितना मिलता है शराब का कोटा, इनकी कैंटीन में कितनी सस्ती होती है बोतल?

 

 

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 28 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Delhi Dry Days DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather: भयंकर हीटवेव के बीच दिल्लीवालों को आज मिलेगी बड़ी राहत, आंधी-बारिश के आसार, जानें आज का मौसम
भयंकर हीटवेव के बीच दिल्लीवालों को आज मिलेगी बड़ी राहत, आंधी-बारिश के आसार, जानें आज का मौसम
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के बाद उनके खिलाफ हो सकती है कार्रवाई? पूर्व जज ने बताया
अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के बाद उनके खिलाफ हो सकती है कार्रवाई? पूर्व जज ने बताया
दिल्ली NCR
AAP सांसदों का BJP में विलय मंजूर, CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'अब राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल...'
AAP सांसदों का BJP में विलय मंजूर, CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'अब राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिहारी युवक की पुलिस वाले ने की हत्या तो भड़के खेसारी लाल यादव, कहा- 'थू है…'
दिल्ली में बिहारी युवक की पुलिस वाले ने की हत्या तो भड़के खेसारी लाल यादव, कहा- 'थू है…'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: वोट का 'धर्मयुद्ध', बंगाल में कौन जीतेगा? | West Bengal Election | Mamata Banerjee
Breaking News: एक तरफ प्रचार, दुसरी तरफ हमला...TMC बना निशाना! | West Bengal Election | Voilence
West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के लगातार चक्कर काट रहे अराघची, ईरान के विदेश मंत्री का 48 घंटे में तीसरा दौरा, पुतिन से मिलने के बाद फिर पहुंचे
पाकिस्तान के लगातार चक्कर काट रहे अराघची, ईरान के विदेश मंत्री का 48 घंटे में तीसरा दौरा
गुजरात
गुजरात AAP विधायक चैतर वसावा और मृतक श्रमिक के रिश्तेदार ने एक-दूसरे को मारे थप्पड़! वीडियो आया सामने
गुजरात AAP विधायक चैतर वसावा और मृतक श्रमिक के रिश्तेदार ने एक-दूसरे को मारे थप्पड़! वीडियो आया सामने
विश्व
US Israel Iran War Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले
Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले
क्रिकेट
IPL Playoffs Scenario: क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
बॉलीवुड
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
विश्व
'ये समुद्री लुटेरों की वापसी', अमेरिका ने जब्त किए ईरानी तेल टैंकर तो आगबबूला हो गया तेहरान
'ये समुद्री लुटेरों की वापसी', अमेरिका ने जब्त किए ईरानी तेल टैंकर तो आगबबूला हो गया तेहरान
नौकरी
NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी अस्सिटेंट एग्जीक्यूटिव के 200+ पदों पर भर्ती जारी, जानें आवेदन प्रक्रिया
एनटीपीसी अस्सिटेंट एग्जीक्यूटिव के 200+ पदों पर भर्ती जारी, जानें आवेदन प्रक्रिया
ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, एडवांस फीचर्स के साथ जल्द लॉन्च होगी Honda ZR-V, जानें राइवल्स
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, एडवांस फीचर्स के साथ जल्द लॉन्च होगी Honda ZR-V, जानें राइवल्स
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget