दिल्ली में लापरवाही से गई एक और जान, नाले में गिरकर 33 वर्षीय राहुल की मौत, काफी देर बाद मिला शव

दिल्ली में लापरवाही का एक और मामला उजागर हुआ है. पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उसका पैर फिसलने से यह हादसा हुआ, जब वह चलते हुए अचानक नाले में गिर गया और उसकी जान चली गई. दिल्ली अग्निशमन (DFS) सेवा ने यह जानकारी दी.

डीएफएस के अनुसार, घटना की जानकारी दोपहर करीब 2.00 बजे प्राप्त हुई, जिसके बाद बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया. अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पता चला कि व्यक्ति नाले में गिर गया था और डूब गया.

काफी कोशिशों के बाद निकाला जा सका शख्स

उन्होंने बताया कि डीएफएस, बोट क्लब और अन्य स्थानीय बचाव कर्मियों की सहायता से बचाव अभियान शुरू किया गया. अधिकारी ने बताया कि निरंतर प्रयास के बाद उस व्यक्ति को नाले से बाहर निकाला गया और तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि सीमापुरी थाने को घटना के संबंध में सूचना दी गई थी.

अधिकारी ने बताया 'दिलशाद गार्डन इलाके के क्यू पॉकेट में नाले की सफाई के लिए दो दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाया गया था. कैपिटल (32) नामक मजदूर नाले में जमा गाद को साफ कर रहा था. गाद निकालते समय उसका साथी राहुल (33) फिसल गया और नाले में गिरने से डूब गया.'

लापरवाही के मामले में केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि शव को नाले से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया. राहुल सुंदर नगरी का निवासी था. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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