हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 5 रुपये में भरपेट खाना! दिल्ली में 24 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ, 70 तक पहुंची कैंटीनों की संख्या

Delhi News: दिल्ली में 24 नई अटल कैंटीनों की शुरुआत के साथ कुल संख्या 70 हो गई है. सरकार हर थाली पर 25 रुपये की सब्सिडी देकर जरूरतमंदों को 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 20 Feb 2026 08:25 AM (IST)
राजधानी दिल्ली में सस्ती और सम्मानजनक भोजन योजना को बड़ा विस्तार मिला है. गुरुवार को 24 नई अटल कैंटीनों की शुरुआत के साथ दिल्ली में इनकी कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई है. कृष्णा नगर की नर्सरी बस्ती से डिजिटल माध्यम से हुए उद्घाटन कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम के बाद दोनों नेताओं ने आम नागरिकों के साथ बैठकर भोजन किया और योजना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

उपराज्यपाल ने कहा कि नई कैंटीनों के शुरू होने से राजधानी के अलग-अलग इलाकों में कम कीमत पर भोजन की सुविधा और मजबूत होगी. उनके मुताबिक यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है.

सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल मेहनतकश लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. पांच रुपये में पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और स्वाद के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि योजना पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को सम्मान के साथ सुविधा देना है.

इन कैंटीनों का संचालन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा किया जा रहा है. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और कृष्णा नगर के विधायक डॉ. अनिल गोयल सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. कैंटीनों का उद्देश्य दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, सफाई कर्मचारियों और कम आय वर्ग के लोगों को स्वच्छ और सस्ता भोजन उपलब्ध कराना है.

अटल जयंती से शुरू हुई योजना, हर थाली पर 25 रुपये की सब्सिडी

उपराज्यपाल ने बताया कि इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर की गई थी. तब से इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक थाली पर 25 रुपये की सब्सिडी दे रही है ताकि जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भोजन मिल सके. कैंटीनों में नियमित निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे स्वच्छता और पारदर्शिता बनी रहे.

100 कैंटीन का लक्ष्य, समावेशी विकास पर फोकस

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य 100 अटल कैंटीन स्थापित करना है. उनका कहना था कि यह योजना केवल भोजन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा और सम्मान का एहसास दिलाने की दिशा में कदम है. उन्होंने भरोसा जताया कि विस्तार के साथ अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा और राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.

Published at : 20 Feb 2026 08:25 AM (IST)
DELHI NEWS REKHA GUPTA
