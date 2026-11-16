दिल्ली: मंत्री कपिल मिश्रा के ऑफिस के बाहर 20 राउंड फायरिंग, युवक की मौत

दिल्ली के सोनिया विहार के विधायक कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर फायरिंग की खबर है. ऑफिस के बाहर 18 से 20 राउंड गोलियां चलीं. इस ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.

जानकारी के मुताबिक खजूरी खास थाना क्षेत्र के सोनिया विहार इलाके में समीर नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं और आरोपियों की पहचान करने व उन्हें खोजने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. सबूत जुटाने के लिए क्राइम टीम और एफएसएल (FSL) टीम को भी मौके पर बुलाया गया. हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस निजी दुश्मनी समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा

वहीं इस फायरिंग की घटना पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रेखा गुप्ता सरकार को निशाने पर लिया. आप ने एक्स हैंडल पर लिखा, "बीजेपी सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास एक युवक, समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं."

पार्टी ने हैंडल पर आगे लिखा, "अमित शाह जी, आखिर कितनी और जानें जाने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? देश को सुरक्षा देने वाला गृह मंत्री चाहिए, सिर्फ कागजों पर जवाबदेही निभाने वाला नहीं."