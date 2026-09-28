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दिल्ली में 17 लाख झुग्गीवासियों को मिलेगा पक्का घर, DDA ने बनाया बड़ा प्लान

दिल्ली में झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले 17 लाख लोगों के लिए DDA ने बड़ा कदम उठाया है.इन सभी को पुनर्वास के तहत पक्का घर देने की तैयारी की जा रही है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 28 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले करीब 17 लाख लोगों को दूसरी जगह बसाने के बजाय उसी जगह पर ही पक्का और बेहतर आवास देने की दिशा में डीडीए ने बड़ा कदम उठाया है. इन-सिटू स्लम पुनर्वास योजना को बड़े स्तर पर जमीन पर उतारने के लिए अब निजी डेवलपरों की भागीदारी का रास्ता तैयार किया जा रहा है. उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर शुरू की गई इस कवायद में सिर्फ मकान बनाने पर जोर नहीं होगा. 

आवास के साथ सड़क, नागरिक सुविधाएं और दूसरे जरूरी शहरी ढांचे को बेहतर करने की योजना है. उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो और पूरी परियोजना आर्थिक रूप से व्यावहारिक बने इस पर भी विशेष ध्यान रहेगा.

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17 लाख झुग्गीवासियों के पुनर्वास की योजना

इसी सिलसिले में डीडीए ने 25 सितंबर को इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की. बैठक में निजी डेवलपरों के साथ इन-सिटू पुनर्वास परियोजनाओं के स्वरूप और उन्हें जमीन पर उतारने के तरीके पर चर्चा हुई. डेवलपरों से यह भी पूछा गया कि इतने बड़े स्तर पर पुनर्वास परियोजनाओं में निवेश और निजी भागीदारी को व्यावहारिक बनाने के लिए किस तरह का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए. 

मास्टर प्लान दिल्ली-2047 में करीब 17 लाख जेजे क्लस्टर निवासियों के इन-सिटू पुनर्वास की परिकल्पना की गई है. इसका मकसद पात्र परिवारों को उनकी मौजूदा जगह के आसपास ही बेहतर आवास देना है. साथ ही उन इलाकों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने की योजना है, जहां ये बस्तियां मौजूद हैं. यानी पुनर्वास को केवल नए मकान बनाने की परियोजना के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि पूरे इलाके को बेहतर तरीके से विकसित करने की कोशिश की जा रही है.

डीडीए निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहता है, जो पारदर्शी हो, पहले से स्पष्ट हो और बाजार की जरूरतों के अनुरूप भी हो. इन्वेस्टर्स मीट में डेवलपरों के सामने सिर्फ निवेश का प्रस्ताव नहीं रखा गया. परियोजना की संरचना, वित्तीय व्यवस्था, जोखिम किस पक्ष के हिस्से आएगा, जरूरी मंजूरियां किस तरह मिलेंगी और जमीन पर काम शुरू करने में किस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर राय भी ली गई. 

डेवलपरों से मिले सुझावों के आधार पर प्रस्तावित मॉडल में बदलाव और सुधार किया जाएगा. डीडीए की कोशिश है कि ऐसा ढांचा तैयार हो, जिसमें निजी कंपनियों के लिए परियोजनाओं में भाग लेना व्यावहारिक रहे और पुनर्वास का काम भी तय तरीके से आगे बढ़ सके.

पुनर्वास में परिवारों की जरूरतों को केंद्र में रखने पर जोर

बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में जिस बड़े पैमाने पर पुनर्वास और पुनर्विकास की जरूरत है, उसे देखते हुए निजी क्षेत्र की भूमिका अहम होगी. परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थाओं, निजी डेवलपरों और संबंधित बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी होगा. पुनर्वास की प्रक्रिया में परिवारों की जरूरतों को भी केंद्र में रखने पर जोर दिया जाएगा.

मकान के साथ पूरा इलाका बदलने का लक्ष्य

इस योजना का एक बड़ा हिस्सा यह है कि पुनर्वास को सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा. डीडीए पूरे क्षेत्र में बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा और टिकाऊ पड़ोस विकसित करना चाहता है. इसका मतलब है कि आवास के साथ सड़क, नागरिक सुविधाओं और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं को भी परियोजना का हिस्सा बनाया जाएगा. डीडीए पहले से इन-सिटू पुनर्वास की कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है. उसकी आधिकारिक सूची में कालकाजी एक्सटेंशन और जेलरवाला बाग के अलावा रोहिणी में कई प्रस्तावित प्रोजेक्ट शामिल हैं. 

25 सितंबर की इन्वेस्टर्स मीट के बाद डीडीए निजी डेवलपरों के साथ बातचीत जारी रखेगा. मिले सुझावों के आधार पर परियोजना का अंतिम ढांचा तैयार होगा, जिसके बाद इसे खरीद और क्रियान्वयन के अगले चरण तक ले जाया जाएगा.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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