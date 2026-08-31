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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 10 साल की बच्ची की मौत, स्कूल टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप

दिल्ली में 10 साल की बच्ची की मौत, स्कूल टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप

दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय की 10 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मां ने स्कूल प्रशासन और टीचर्स पर टॉर्चर का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बच्ची डिप्रेशन में थी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 31 Aug 2026 03:04 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व विनोद नगर में सर्वोदय कन्या विद्यालय की 10 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई है. बच्ची सातवीं में पढ़ती थी और डिप्रेशन में थी. बच्ची की मां का आरोप है कि स्कूल टीचर्स उसे प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से वो अवसाद में चली गई थी. बच्ची की मां का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ टॉर्चर किया गया है. उसको न स्कूल से कोई देखने आया और न बात करने आया.

वहीं, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा, "यहां एक छात्रा की मौत हो गई है. परिवार का आरोप है कि जब छात्रा बीमार पड़ी, तो स्कूल प्रशासन उसे समय पर अस्पताल नहीं ले गया. उसके माता-पिता को बुलाया और बीमार बच्ची को उन्हें सौंप दिया. उसे तत्काल रूप से अस्पताल ले गए होते तो शायद बच्ची बच जाती."

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25 दिन से IHBAS में भर्ती थी छात्रा

विधायक ने आगे बताया कि छात्रा को 25 दिनों के लिए IHBAS में भर्ती कराया गया. इतने दिन भर्ती रहने के बाद उसकी मौत हो गई. मैंने इस मामले का संज्ञान लिया है और भरोसा दिलाया है कि छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."

रविंद्र नेगी ने बताया कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और मौके पर SHO भी आए हैं. पूरी तरह से जांच होगी. अगर टीचर्स की गलती पाई गई तो तत्काल रूप से उन्हें बर्खास्त किया जाएगा. विभागीय कार्रवाई भी होगी और पुलिस का मुकदमा भी दर्ज होगा. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. हालांकि, बच्ची बीमार तो थी ही एक महीने से, उसका इलाज भी चल रहा था. स्कूल में मेडिकल भी दे रखा था. इससे पहले भी बच्ची लंबी (दो-तीन महीने) छुट्टी पर थी.

परिवार का स्कूल पर यह आरोप

परिवार का यही सवाल है कि बच्ची बीमार थी तो उसे तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गए. माता-पिता को बुलाने का इंतजार क्यों किया? सरकार की ओर से आदेश है कि जांच गहनता से करें और किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 31 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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