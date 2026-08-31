दिल्ली में 10 साल की बच्ची की मौत, स्कूल टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप

दिल्ली के पूर्व विनोद नगर में सर्वोदय कन्या विद्यालय की 10 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई है. बच्ची सातवीं में पढ़ती थी और डिप्रेशन में थी. बच्ची की मां का आरोप है कि स्कूल टीचर्स उसे प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से वो अवसाद में चली गई थी. बच्ची की मां का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ टॉर्चर किया गया है. उसको न स्कूल से कोई देखने आया और न बात करने आया.

वहीं, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा, "यहां एक छात्रा की मौत हो गई है. परिवार का आरोप है कि जब छात्रा बीमार पड़ी, तो स्कूल प्रशासन उसे समय पर अस्पताल नहीं ले गया. उसके माता-पिता को बुलाया और बीमार बच्ची को उन्हें सौंप दिया. उसे तत्काल रूप से अस्पताल ले गए होते तो शायद बच्ची बच जाती."

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#WATCH | Delhi | A 10-year-old student from Sarvodaya Kanya Vidyalaya in East Vinod Nagar dies; Family alleges torture by teachers, which pushed the student into depression



BJP MLA from Patparganj AC, Ravindra Singh Negi, says, "A student has died. The family alleges that when… pic.twitter.com/AkUdPwnPbq — ANI (@ANI) August 31, 2026

25 दिन से IHBAS में भर्ती थी छात्रा

विधायक ने आगे बताया कि छात्रा को 25 दिनों के लिए IHBAS में भर्ती कराया गया. इतने दिन भर्ती रहने के बाद उसकी मौत हो गई. मैंने इस मामले का संज्ञान लिया है और भरोसा दिलाया है कि छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."

रविंद्र नेगी ने बताया कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और मौके पर SHO भी आए हैं. पूरी तरह से जांच होगी. अगर टीचर्स की गलती पाई गई तो तत्काल रूप से उन्हें बर्खास्त किया जाएगा. विभागीय कार्रवाई भी होगी और पुलिस का मुकदमा भी दर्ज होगा. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. हालांकि, बच्ची बीमार तो थी ही एक महीने से, उसका इलाज भी चल रहा था. स्कूल में मेडिकल भी दे रखा था. इससे पहले भी बच्ची लंबी (दो-तीन महीने) छुट्टी पर थी.

#WATCH | Delhi | The deceased student's mother says, "My child was tortured in her class, which pushed her into depression. No one from the school came to meet her. She passed away on 27th August." pic.twitter.com/9jMkZRVMMx — ANI (@ANI) August 31, 2026

परिवार का स्कूल पर यह आरोप

परिवार का यही सवाल है कि बच्ची बीमार थी तो उसे तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गए. माता-पिता को बुलाने का इंतजार क्यों किया? सरकार की ओर से आदेश है कि जांच गहनता से करें और किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए.

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