दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो दिखने में पढ़ा-लिखा और शालीन, पर अंदर से बेहद चालाक और खतरनाक निकला. आरोपी दीप शुभम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एम.फिल की पढ़ाई की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के सोहना से पकड़ा. पुलिस के मुताबिक शुभम पहले सीतामढ़ी, बिहार में बैंक लूट के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में ज्वेलरी शॉप में हुई दो लूटों में वांटेड था.

बैंक लूट में इस्तेमाल किया स्मोक बम

दिल्ली पुलिस के मुतबिक साल 2017 में आरोपी ने बिहार के बैंक ऑफ इंडिया में अकेले ही लूट की वारदात को अंजाम दिया. उसने अपनी केमिस्ट्री की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए मिथाइल एसीटेट और बेंजीन मिलाकर स्मोक बम बनाया, जिससे बैंक में घना धुआं फैल गया. इस अफरा-तफरी के बीच उसने 3.60 लाख की नकदी लूटकर भाग निकला. कुछ ही दिनों में उसे बिहार पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया लेकिन जेल में बिताए वक्त ने उसे और खतरनाक बना दिया.

मॉडल टाउन में ज्वेलरी शॉप की दिनदहाड़े लूट और पुलिस की कार्रवाई

आरोपी जेल से छूटने के बाद दिल्ली आया और अपने पुराने साथी रितेश ठाकुर के साथ फिर से अपराध की दुनिया में लौट आया. साल 2021 में उसने मॉडल टाउन इलाके की दो ज्वेलरी दुकानों पर हथियार के दम पर लूट की. पहली वारदात 17 सितंबर 2021 में उसने ज्वेलरी शॉप से 6.06 लाख और मोबाइल फोन लूटे. दूसरी वारदात 25 अक्टूबर 2021 में उसने एक अन्य दुकान से 70 हजार नकद लूटा और बंदूक दिखाते हुए भाग गया. दोनों मामलों में कोर्ट ने उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.

दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दीप शुभम हरियाणा के हरी नगर, सोहना में छिपा है. दिल्ली पुलिस की टीम ने तकनीकी निगरानी और जाल बिछाकर उसे धर दबोचा. गिरफ्तारी के वक्त शुभम खुद को इंटीरियर डिजाइनर बता रहा था और ग्लोसी गेज नामक फर्म में काम कर रहा था.

दिल्ली पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया और उसके साथ और कितने लोग शामिल हैं.