दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है. अब डीडीए की नई और चल रही हाउसिंग योजनाओं में पार्किंग के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी फ्लैट खरीदते समय कार या स्कूटर पार्किंग के नाम पर अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा. इस फैसले से 5,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा.

हाउसिंग पॉकेट के कुल खर्च में होगा शामिल

डीडीए हाउसिंग कमिश्नर के कार्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. पहले पार्किंग का खर्च अलग से जोड़ा जाता था, जिससे फ्लैट की कुल कीमत बढ़ जाती थी.

अब डीडीए ने पार्किंग निर्माण पर होने वाला खर्च हाउसिंग पॉकेट के कुल खर्च में शामिल कर दिया है. इसी कुल खर्च के आधार पर फ्लैट की प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) तय होगी.

पहले कैसे वसूला जाता था पैसा?

1 दिसंबर 2025 के सर्कुलर के मुताबिक, पार्किंग से जुड़े खर्च का हिसाब अलग तरीके से लगाया जाता था. कार या स्कूटर गैरेज के निर्माण खर्च की गणना प्लिंथ एरिया और पीएआर के 60 प्रतिशत के आधार पर होती थी, फिर उसमें डिप्रिसिएशन जोड़ा जाता था.

इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र का अलग से पीएआर निकालकर उसमें भी डिप्रिसिएशन जोड़कर अंतिम कीमत तय की जाती थी. इस जटिल प्रक्रिया के कारण खरीदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था.

पहले से लिया गया शुल्क होगा वापस

डीडीए के अनुसार, जिन लोगों ने स्कीमों के तहत फ्लैट खरीद लिया है और पार्किंग के लिए भुगतान भी कर दिया है, उन्हें राहत दी जाएगी. या तो उनकी राशि वापस की जाएगी या फिर आगे की किश्तों में समायोजित कर दी जाएगी.

डीडीए के इस फैसले को घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से बढ़ती कीमतों के दबाव में थे.