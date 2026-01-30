महिलाओं की मदद करने वाला आयोग खुद बेबस, DCW को लेकर HC में जनहित याचिका

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला दिल्ली महिला आयोग (DCW) आज खुद बेबसी के दौर से गुजर रहा है. आयोग में लंबे समय से खाली पड़े अध्यक्ष पद और स्टाफ की कमी के कारण पैदा हुए 'संस्थागत लकवे' (Institutional Paralysis) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. यह याचिका राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने अपने वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दाखिल की है.

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दिल्ली महिला आयोग की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि जिस संस्थान को संकट में फंसी महिलाओं का सहारा बनना था, वह आज खुद नेतृत्व विहीन है.

याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष का पद खाली होने से आयोग के पास न तो कोई प्रशासनिक दिशा है और न ही कार्यों की जवाबदेही तय हो पा रही है. आयोग के सही तरीके से काम न करने के कारण दिल्ली की महिलाएं अपने कानूनी और वैधानिक अधिकारों से वंचित हो रही हैं. वर्तमान में आयोग न तो शारीरिक रूप से महिलाओं के लिए सुलभ है और न ही कार्यात्मक रूप से सक्रिय.

ठप पड़ीं जरूरी सेवाएं

याचिका में विस्तार से बताया गया है कि स्टाफ और फंड की कमी के चलते आयोग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं दम तोड़ रही हैं. इनमें प्रमुख हैं: यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को तत्काल मिलने वाली सहायता प्रभावित हुई है. पारिवारिक विवादों को सुलझाने और काउंसलिंग देने वाली इकाइयां लगभग बंद हैं. आपातकालीन स्थिति में महिलाओं को मिलने वाला संस्थागत सहयोग पूरी तरह ठप हो गया है.

प्रशासनिक अनदेखी का आरोप

सांसद सुधाकर सिंह के मुताबिक, उन्होंने इस गंभीर संकट को लेकर दिसंबर 2025 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल (LG) को पत्र लिखकर आगाह किया था. लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

हाईकोर्ट से क्या की गई है मांग?

याचिका के जरिए कोर्ट से यह हस्तक्षेप करने की अपील की गई है कि दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारी तुरंत प्रभाव से:

आयोग के अध्यक्ष और रिक्त पड़े सभी स्टाफ पदों को भरें.

यह सुनिश्चित करें कि आयोग अपने निर्धारित कार्यालय से पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू करे.

महिलाओं के लिए बनी सभी वैधानिक सेवाओं और सुरक्षा कार्यक्रमों को दोबारा प्रभावी ढंग से सक्रिय किया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है. यह मामला दिल्ली में महिला सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस का केंद्र बन गया है.