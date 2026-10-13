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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJLN स्टेडियम में डांडिया उत्सव-2026 की धूम, सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत

JLN स्टेडियम में डांडिया उत्सव-2026 की धूम, सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत

दिल्ली पर्यटन और सरकार द्वारा आयोजित डांडिया उत्सव-2026 में हजारों युवाओं ने गरबा-डांडिया के साथ नवरात्रि का उत्साह मनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए.

Written By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क |  Updated at : 13 Oct 2026 12:04 PM (IST)
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नई दिल्ली: दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित डांडिया उत्सव-2026 में गरबा और डांडिया की धुनों के साथ नवरात्रि का उत्साह देखने को मिला. रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे हजारों युवाओं ने उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और संगीत व नृत्य के जरिए सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाया. उत्सव के दौरान पूरा माहौल नवरात्रि के रंग में रंगा नजर आया.

सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी उत्सव में शामिल हुए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली को संस्कृति, मनोरंजन और बड़े स्तर पर सार्वजनिक आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के सरकार के विजन पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और राजधानी के लोगों को अपने ही शहर में विश्वस्तरीय सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है.

लोगों को संस्कृति से जोड़ने की कोशिश

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ऐसे उत्सवों के जरिए लोगों को करीब लाया जाए. इसके माध्यम से सभी को एक साथ आने, खुशियां बांटने और देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव मनाने के अधिक अवसर मिलेंगे.

उन्होंने कहा कि डांडिया उत्सव-2026 संगीत, नृत्य, पारंपरिक परिधानों और सामूहिक भागीदारी के जरिए दिल्ली की जीवंत सांस्कृतिक पहचान को सामने लाता है.

युवाओं में दिखा खास उत्साह

उत्सव में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली. पारंपरिक डांडिया और गरबा की धुनों पर थिरकते प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया. इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन न केवल लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं, बल्कि उन्हें साथ आने और खुशियां साझा करने का अवसर भी देते हैं.

डांडिया उत्सव-2026 के जरिए दिल्ली में नवरात्रि के उत्साह के साथ सांस्कृतिक एकजुटता और सामूहिक भागीदारी का संदेश भी देखने को मिला.

Published at : 13 Oct 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
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