Viral Dance Video: क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल से सूट सलवार में भी कैसे कोई मंच पर जादू बिखेर सकता है? दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में हाल में आयोजित फ्रेशर्स पार्टी में एक लड़की ने ऐसा डांस दिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए. लड़की का डांस ऐसा था कि मानो मंच पर कोई अप्सरा डांस कर रही है. ये डांस सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है. वीडियो देखने वाले लड़की का डांस देखते-देखते थक नहीं रहे है.

पूरे कॉलेज में लड़की के डांस से मचा गदर

कॉलेज में हर साल नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने के लिए फ्रेशर्स पार्टी की जाती है और इसी पार्टी के दौरान मिरांडा हाउस की स्टूडेंट ने सलवार सूट पहनकर अपना हुनर दिखाया. लड़की मंच पर आकर्षक और एनर्जेटिक डांस कर रही है.

Her dance in a simple salwar suit, from Delhi University, which has become a fashion hub for girls these days, showcases her beauty.



लड़की सपना चौधरी के गाने 'बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी' पर डांस कर रही है. लड़की के डांस के स्टेप्स और चेहरे की मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया. वहां बैठी ऑडियंस की आवाज से ही पता चल रहा है कि वो लड़की के इस डांस को कितना पसंद कर रहे हैं. पूरे कॉलेज में लड़की के डांस ने गदर मचा दिया और लोगों के दिलों पर सीधा वार किया है.

लड़की के डांस ने फ्रेशर्स पार्टी में चार चांद लगाए

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है और लोग उसकी सुंदरता और डांस की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लड़की के डांस ने हर किसी को दीवाना बना दिया है. उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और साथ ही लोगों के मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं. कई लोगों ने लड़की के पहनावे की खूब तारीफ की तो वहीं कुछ लोग लड़की के डांस की तारीफ किए जा रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि लड़की के डांस ने फ्रेशर्स पार्टी में चार चांद लगा दिए.