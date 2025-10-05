हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRफेसबुक कॉल से शुरू हुआ ठगने का खेल, दिल्ली पुलिस ने नूंह से आरोपी को किया गिरफ्तार

फेसबुक कॉल से शुरू हुआ ठगने का खेल, दिल्ली पुलिस ने नूंह से आरोपी को किया गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने नूंह, हरियाणा से मोहम्मद नसीर को सेक्सटॉर्शन मामले में गिरफ्तार किया. नसीर और उसके गिरोह ने एक व्यक्ति को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 39 हजार रुपये ठगे थे.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 03:52 PM (IST)
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल सेक्सटॉर्शन के बढ़ते मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के नूंह जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मोहम्मद नसीर के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला उस वक्त सामने आया जब एक व्यक्ति को फेसबुक मैसेंजर पर किसी अज्ञात महिला की वीडियो कॉल आई, जो तुरंत डिस्कनेक्ट हो गई. कुछ ही देर बाद उसे एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को साइबर पुलिस अधिकारी बताया और धमकी दी कि उसका अश्लील वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा.

फिर कॉल पर एक अन्य व्यक्ति को जोड़ा गया जिसने खुद को यूट्यूब स्टाफ बताया और वीडियो हटाने के बदले पैसे की मांग की. डर के कारण पीड़ित ने तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 39 हजार भेज दिए. बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है. जिसके बाद उसने NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले में शिकायत मिलते ही टीम का गठन किया . दिल्ली पुलिस की टीम ने तकनीकी निगरानी और बैंक अकाउंट की जांच की. पैसों के लेन-देन का पता लगाते हुए पुलिस टीम ने हरियाणा के नूंह जिले में छापा मारा और आरोपी मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा

दिल्ली पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथियों का गिरोह पहले सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल कर डर का माहौल बनाता है, फिर खुद को पुलिस या यूट्यूब अधिकारी बताकर पैसे वसूलता है. ठगी की रकम कई खातों में ट्रांसफर कर एटीएम से निकाल ली जाती है ताकि ट्रेल पकड़ना मुश्किल हो जाए.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस को अब तक देशभर से चार और शिकायतें इस गिरोह से जुड़ी मिली हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है. दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि आरोपी ने इस तरह ठगी करके और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.

Published at : 05 Oct 2025 03:51 PM (IST)
