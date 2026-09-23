दिल्ली एयरपोर्ट पर 6.5 किलो सोना बरामद, 8 तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोने की एक बड़ी तस्करी को नाकाम करते हुए एक महिला समेत आठ भारतीय तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से साढ़े 6 किलो सोना बरामद किया गया है, जिसे बड़ी ही चतुराई से फ्लाइट में सीट के नीचे छिपा कर तस्करी कर दिल्ली लाया गया था.

बरामद सोने की कीमत एक करोड़ 9 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. कस्टम अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, एक गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली कस्टम की टीम ने 21 सितंबर को दुबई से दिल्ली आए फ्लाइट संख्या EK-514 की तलाशी ली. जिसमें कस्टम की टीम को दो सीटों के नीचे तीन छोटे बैग में चेन के रूप में छिपा हुआ सोना बरामद किया, जिस पर सिल्वर और ब्लैक कलर का स्प्रे किया गया था.

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महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार

वहीं, एक अन्य मामले में एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने इंटेलिजेंस और प्रोफाइलिंग के आधार पर, दुबई से फ्लाइट नंबर EK-514 से IGI एयरपोर्ट पर एक महिला और पुरुष यात्रियों को शक के बिना पर उस वक्त जांच के लिए रोका जब वे ग्रीन चैनल पार कर रहे थे.

हालांकि, महिला यात्री के बैगेज और DFMD चेक में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. लेकिन, पुरुष यात्री से 11 सोने की छड़ें बरामद हुईं. 10-10 तोले की 10 छड़ें और एक 1kg की छड़ जिनका कुल वजन 2,168g था.

कस्टम ने सोने को सीज

कस्टम की टीम ने दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत बरामद सोने को जब्त कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ कस्टम विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है. साथ ही आरोपियों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है. कस्टम विभाग की तत्परता से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. विभाग मामले में आगे की जांच कर रहा है.

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