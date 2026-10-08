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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन, 515 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त

दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन, 515 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त

दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने 515 करोड़ के ड्रग्स नष्ट किए. विभाग ने एयरपोर्ट पर तस्करी को नाकाम कर ड्रग्स की पूरी खेप को जब्त किया. जब्त किया गया ड्रग्स 165 किलो के करीब है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 08 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. कस्टम्स ने करीब 515 करोड़ रुपए कीमत के 165 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए. 7 अक्टूबर 2026 को निस्तारण निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की गई इस कार्रवाई में लगभग 140 किलो हाइड्रोपोनिक वीड और 25 किलो कोकीन की भारी खेप को नष्ट किया गया. 

जब्त नशीले पदार्थों के निस्तारण की यह कार्रवाई कस्टम्स (एयरपोर्ट एंड जनरल) के कमिश्नर अरविंद सरन की निगरानी में दिल्ली कस्टम्स की हाई-लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा पूरी की गई. नष्ट की गई खेप में करीब 140 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 140 करोड़ बताई गई है. वहीं, करीब 25 किलोग्राम कोकीन की कीमत लगभग 375 करोड़ रुपए आंकी गई. 

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कस्टम के कई अधिकारी रहे मौजूद

डिस्पोजल कमेटी की अध्यक्षता कस्टम्स (डिस्पोजल) के एडिशनल कमिश्नर शंकर प्रसाद शर्मा ने की. कमेटी के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के अलावा ज्वाइंट कमिश्नर नीतीश वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे. ड्रग्स तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कस्टम विभाग की टीम लगातार कार्रवाई करती रहती है, जिसका प्रमाण बीते साल जब्त किए गए मादक पदार्थों के आंकड़े बखूबी बयां करते हैं. 

अप्रैल से सितंबर 2025 तक के आंकड़ों पर नजर

अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) पर कस्टम्स की कार्रवाई के आंकड़े भी लगातार प्रवर्तन की तस्वीर दिखाते हैं. अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच एयरपोर्ट पर 89 ड्रग जब्ती के मामले सामने आए. इन मामलों में कस्टम की टीम ने करीब 611 किलो मादक पदार्थ जब्त किए. जब्त सामग्री में हाइड्रोपोनिक वीड, हेरोइन और कोकीन शामिल थे. इस दौरान 109 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया था.

बता दें कि जब्ती के बाद मादक पदार्थों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण भी ड्रग विरोधी अभियान का अहम हिस्सा है. विभाग ने कहा है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ उनकी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य के साथ विभाग अपनी भूमिका निभाता रहेगा.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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