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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरामलीला मैदान में रैली के SOP पर CTI की आपत्ति, पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी

रामलीला मैदान में रैली के SOP पर CTI की आपत्ति, पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी

रामलीला मैदान में रैली-प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस के नए SOP ड्राफ्ट पर CTI ने आपत्ति जताई है. सीटीआई की ओर से पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई. इस दौरान 6 बड़ी मांगें रखीं हैं.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 09:25 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में रैली, धरना-प्रदर्शन और जनसभाओं के लिए नया SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) ड्राफ्ट तैयार किया है. इस ड्राफ्ट को लेकर अब व्यापारियों ने अपनी आपत्ति जताई है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि SOP को फाइनल करने से पहले रामलीला मैदान के आसपास के बाजारों के व्यापारियों से बातचीत की जाए. 

संगठन का कहना है कि नए नियमों का असर सिर्फ रैली करने वालों पर नहीं, बल्कि आसपास के बाजारों में कारोबार करने वाले हजारों व्यापारियों पर भी पड़ेगा. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, रामलीला मैदान में बड़ी रैली या धरना-प्रदर्शन होने पर आसपास के इलाकों में जाम लग जाता है.

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इससे बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होती है और दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित होता है. ऐसे में पुलिस को SOP बनाते समय बाजारों की स्थिति और व्यापारियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

त्योहारों के आसपास 15 दिन तक रैली की अनुमति न देने की मांग

CTI ने मांग की है कि दिवाली, नवरात्रि, रामलीला, छठ और ईद जैसे प्रमुख त्योहारों से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रामलीला मैदान में किसी भी रैली या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए. संगठन का कहना है कि त्योहारों के आसपास बाजारों में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है. यही समय व्यापारियों के सालभर के कारोबार के लिहाज से बेहद अहम होता है. ऐसे में बड़ी रैलियों की वजह से जाम और रास्तों में बदलाव होने से ग्राहकों को बाजार पहुंचने में परेशानी होती है.

शादी के सीजन में भी बड़ी रैलियों पर रोक की मांग

CTI ने 20 नवंबर से शुरू हो रहे शादी के सीजन और 15 जनवरी से 28 जून तक के विवाह मुहूर्तों के दौरान भी बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है. संगठन का कहना है कि शादी के सीजन में बाजारों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल का कारोबार भी बढ़ता है. ऐसे में बड़ी रैलियों के कारण ट्रैफिक और आवाजाही प्रभावित होने से इन कारोबारों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

50 हजार लोगों की भीड़ पर भी सवाल

दिल्ली पुलिस के SOP ड्राफ्ट में 50 हजार लोगों तक की भीड़ की सीमा रखे जाने पर भी CTI ने आपत्ति जताई है. संगठन का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ भी आसपास के बाजारों में जाम लगाने और कारोबार प्रभावित करने के लिए काफी है. इसलिए भीड़ की सीमा तय करते समय बाजारों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए. इसके अलावा रैली वाले दिन ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी पहले से दी जाए, ताकि व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी न हो.

रैली के कारण बाजार बंद न हों

CTI की मांग है कि रामलीला मैदान में कितनी भी बड़ी रैली या धरना-प्रदर्शन हो, लेकिन इसकी वजह से आसपास के बाजारों को बंद करने के लिए मजबूर न किया जाए. बाजारों तक आने-जाने के रास्ते खुले रखे जाएं. अगर किसी रास्ते को बंद करना जरूरी हो तो इसकी जानकारी पहले से दी जाए. संगठन का कहना है कि रैली के दिन भी बाजार सामान्य रूप से खुलने चाहिए और व्यापारियों का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए.

व्यापारियों के नुकसान की भरपाई का भी हो प्रावधान

CTI ने SOP में नुकसान की भरपाई से जुड़ा प्रावधान शामिल करने की मांग भी की है. संगठन का कहना है कि अगर तय नियमों के बावजूद किसी रैली या प्रदर्शन की वजह से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. साथ ही नुकसान की भरपाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि संगठन धरना-प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है. लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक की आजादी दूसरे के व्यापार की बर्बादी का कारण नहीं बननी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि पिछले एक महीने में प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली के व्यापारियों को करीब 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

आसपास के बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की मांग

CTI ने पुलिस कमिश्नर से अगले तीन दिनों के भीतर संगठन और रामलीला मैदान के आसपास के बाजारों के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है. प्रेस विज्ञप्ति में सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, भागीरथ प्लेस, खारी बावली, नया बाजार, कश्मीरी गेट, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज, दरियागंज, जामा मस्जिद मार्केट, बल्लीमारान, किनारी बाजार, अजमेरी गेट, मोरी गेट, तुर्कमान गेट और भगीरथ पैलेस का जिक्र किया गया है. CTI का कहना है कि इन बाजारों के व्यापारी रैलियों और प्रदर्शनों से सीधे प्रभावित होते हैं. इसलिए उनकी राय और सुझाव लेने के बाद ही SOP को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 14 Nov 2026 09:22 PM (IST)
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