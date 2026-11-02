कांग्रेस की महारैली से दिल्ली को 11 हजार करोड़ का नुकसान? CTI ने किया दावा

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की महारैली के कारण राजधानी के व्यापार को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन जारी किया है. CTI के सर्वे के मुताबिक, 10 लाख लोगों की महारैली के चलते एक ही दिन में करीब 11,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है. संगठन ने व्यापार, ट्रांसपोर्ट, होटल-रेस्टोरेंट और अनौपचारिक क्षेत्र को हुए नुकसान का अलग-अलग आंकड़ा भी जारी किया है.

CTI के अनुसार, रैली के कारण रिटेल और थोक व्यापार को सबसे ज्यादा करीब 8,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में कश्मीरी गेट, मोरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, नया बाजार, सदर बाजार, अजमेरी गेट, दरियागंज, पहाड़गंज, कमला मार्केट, जामा मस्जिद, भागीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट, किनारी बाजार, दरीबा कलां, बल्लीमारान, फतेहपुरी, तिलक बाजार, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, गफ्फार मार्केट और करोल बाग समेत कई प्रमुख बाजार हैं.

3 लाख दुकानें बांद, लगभग 80 फीसदी व्यापार रहा ठप

इन बाजारों में करीब 3 लाख दुकानें हैं, जिनमें से 2.5 लाख दुकानें पूरी तरह बंद रहीं और लगभग 80 फीसदी व्यापार ठप रहा. CTI का कहना है कि धनतेरस (6 नवंबर) और दिवाली (8 नवंबर) से ठीक पहले यह पीक सीजन का सबसे अहम समय था. सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बहादुरगढ़ और झज्जर समेत आसपास के करीब 100 शहरों और कस्बों से आने वाले 3 से 4 लाख ग्राहकों में भी डर का माहौल रहा और वे खरीदारी के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे.

संगठन के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को करीब 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. रामलीला मैदान के 10 किलोमीटर के दायरे में परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही और लोडिंग-अनलोडिंग के साथ माल की आवाजाही भी ठप हो गई. CTI ने बताया कि नरेला, बवाना, ओखला, मायापुरी, मुंडका और उद्योग नगर समेत 56 औद्योगिक क्षेत्रों से रोजाना करीब 5,000 ट्रक और टेम्पो माल लेकर इन बाजारों में आते हैं, जबकि यहां से 3,000 ट्रक एनसीआर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में माल पहुंचाते हैं.

रैली के दिन यह पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई. इसके अलावा 15 से 20 हजार बसें, कारें और टेम्पो जेएलएन मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग पर खड़े रहे, जिससे सेंट्रल दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई. हजारों वाहन फंसे रहे और ड्राइवरों तथा खलासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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होटल, रेस्टोरेंट सेक्टर को भी 500 करोड़ का नुकसान

CTI ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को भी करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कनॉट प्लेस, करोल बाग, पहाड़गंज, चांदनी चौक और दरियागंज के 2,000 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और ढाबों की बुकिंग रद्द हो गई. घरेलू और विदेशी पर्यटक लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसे पर्यटन स्थलों पर नहीं पहुंच सके.

वहीं, अनौपचारिक क्षेत्र और दिहाड़ी मजदूरों को करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है. CTI के अनुसार, इन बाजारों में काम करने वाले करीब 20 लाख कर्मचारियों, लोडरों, ऑटो-ई-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों, पोर्टरों और कुलियों की एक दिन की दिहाड़ी प्रभावित हुई. संगठन ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूरों पर पड़ा.

CTI ने खुद को बीजेपी का एजेंट बताए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी. संगठन ने कहा कि करीब 100 बड़ी मार्केट एसोसिएशन ने कांग्रेस से रैली टालने की अपील की थी. ये सभी किसी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं, बल्कि दिल्ली के व्यापारी हैं. उनका काम व्यापार करना है, राजनीति नहीं. CTI ने स्पष्ट किया कि व्यापारी किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं हैं.