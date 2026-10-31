CTI की राहुल गांधी से अपील, कहा- हमारी मोहब्बत की दुकानें बंद मत कीजिए

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से अपील की है कि वो दिवाली के पीक सीजन में रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन को टाल दें. CTI ने शुक्रवार को राहुल गांध से अपील कर कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं तो राजनीति के बाजार में व्यापारियों की मोहब्बत की दुकानें बंद न करें.

CTI ने कहा कि आप हमेशा बोलते हैं कि 'मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाता हूं', हमारी दुकानें भी ग्राहकों के साथ आपसी विश्वास, प्यार और मोहब्बत के आधार पर ही चलती हैं इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली के पीक सीजन में हमारी मोहब्बत की दुकानें और व्यापार रैली की भेंट ना चढ़ जाए.

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मोहब्बत की दुकान पर CTI की अपील

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, "ये पोस्टर राहुल गांधी जी के लिए आईना है, आप भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हमारी 300 साल पुरानी मोहब्बत की दुकानें रैली के कारण बंद करवा रहे हैं. चांदनी चौक की परांठे वाली दुकान, खारी बावली के मसाले, सदर की चूड़ी-बिंदी, चांदनी चौक का लहंगा, दरियागंज का एसी, चावड़ी बाजार की सेनिटरी, करोल बाग की मशहूर कुल्फी, ये सब मोहब्बत की दुकानें ही तो हैं. एक-एक दुकान पर 10-20 लोगों का परिवार चलता है."

रामलीला मैदान से जुड़े 20 बाजारों में महा-अभियान

CTI ने ऐलान किया है कि आज से ये पोस्टर रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 20 बड़े थोक बाजारों में लगाया जाएगा. इन बाजारों में चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, भागीरथ पैलेस, नया बाजार, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, दरियागंज, कनॉट प्लेस, करोल बाग, नबी करीम, पहाड़गंज, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, जनपथ, पालिका बाजार, बल्लीमारान और किनारी बाजार शामिल है.CTI ने कहा, "रामलीला मैदान के चारों तरफ ही ये बाजार हैं. 10 लाख लोग और 20 हजार गाड़ियां आएंगी तो सबसे पहले इन्हीं 20 बाजारों में ताले लगेंगे."

दिवाली पर ताला क्यों?

बृजेश गोयल ने आगे कहा, "1 नवंबर को धनतेरस से सिर्फ 4 दिन पहले रामलीला मैदान में 10 लाख लोग आयेंगे और 20 हजा गाड़ियां आएंगी तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी. रामलीला मैदान में 100 बस की भी पार्किंग नहीं है और ऐसे में जब हजारों गाड़ियां दिल्ली आयेंगी को वो सड़कों पर खड़ी की जाएंगी जिससे जाम की समस्या और बढ़ जाएगी. CTI ने आगे कहा कि दिल्ली के 20 लाख व्यापारी पूरे साल दिवाली के सीजन का इंतजार करते हैं, लेकिन इस समय के विरोध प्रदर्शन के कारम 20 लाख व्यापारियों का 10-12 हजार करोड़ का दिवाली व्यापार ठप हो जाएगा.

'75 लाख लोगों की रोजी-रोटी का सवाल'

इससे 75 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट के बादल गहरा जायेंगे, जिससे इनके घर की दिवाली भी फीकी हो जाएगी. CTI वास्तव में विपक्ष को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि उनकी राजनीति और रैली के चक्कर में आम जनता के त्योहार का सीजन खराब नहीं होना चाहिए. हालांकि, अब तक इसपर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है.

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