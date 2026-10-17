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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को हटाने पर विवाद, AISA का पुलिस पर मारपीट का आरोप

जामिया में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को हटाने पर विवाद, AISA का पुलिस पर मारपीट का आरोप

दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को हटाने पर विवाद छिड़ गया है. AISA ने पुलिस पर मारपीट और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 11:29 AM (IST)
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दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का मामला सामने आया है. AISA के आरोपों के मुताबिक, शनिवार (17 अक्टूबर) सुबह करीब 5:30 बजे जामिया प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने छात्रों को जबरन कैंपस से बाहर निकाला. इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. बाद में हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को रिहा कर दिया गया.

AISA का कहना है कि छात्र पिछले 5 दिनों से छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे चीफ प्रॉक्टर असद मलिक के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की. संगठन का आरोप है कि इस दौरान कैंपस की लाइटें बंद कर दी गईं और छात्रों को घसीटकर बाहर निकाला गया.

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AISA ने दावा किया कि कार्रवाई के दौरान कई छात्र घायल हुए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. संगठन ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है.

छात्रों पर निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई

AISA के मुताबिक, छात्रों को कैंपस से हटाने के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है. कुछ छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है, जबकि कुछ को पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है.

संगठन ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने संवाद के बजाय बल प्रयोग का रास्ता चुना. हालांकि, इन आरोपों पर जामिया प्रशासन का पक्ष यहां उपलब्ध नहीं है.

AISA ने रखीं 4 मांगें

इस पूरे मामले को लेकर AISA ने प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठन ने चीफ प्रॉक्टर असद मलिक के तत्काल इस्तीफे की मांग की है. साथ ही छात्रों के निलंबन और निष्कासन के आदेश बिना शर्त वापस लेने को कहा है.

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इसके अलावा AISA ने जामिया छात्र संघ को बहाल करने और चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि छात्रों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है. AISA ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि कार्रवाई और सजा के जरिए.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Oct 2026 11:29 AM (IST)
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