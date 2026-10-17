जामिया में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को हटाने पर विवाद, AISA का पुलिस पर मारपीट का आरोप

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का मामला सामने आया है. AISA के आरोपों के मुताबिक, शनिवार (17 अक्टूबर) सुबह करीब 5:30 बजे जामिया प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने छात्रों को जबरन कैंपस से बाहर निकाला. इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. बाद में हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को रिहा कर दिया गया.

AISA का कहना है कि छात्र पिछले 5 दिनों से छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे चीफ प्रॉक्टर असद मलिक के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की. संगठन का आरोप है कि इस दौरान कैंपस की लाइटें बंद कर दी गईं और छात्रों को घसीटकर बाहर निकाला गया.

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AISA ने दावा किया कि कार्रवाई के दौरान कई छात्र घायल हुए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. संगठन ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है.

छात्रों पर निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई

AISA के मुताबिक, छात्रों को कैंपस से हटाने के बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है. कुछ छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है, जबकि कुछ को पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है.

संगठन ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने संवाद के बजाय बल प्रयोग का रास्ता चुना. हालांकि, इन आरोपों पर जामिया प्रशासन का पक्ष यहां उपलब्ध नहीं है.

AISA ने रखीं 4 मांगें

इस पूरे मामले को लेकर AISA ने प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठन ने चीफ प्रॉक्टर असद मलिक के तत्काल इस्तीफे की मांग की है. साथ ही छात्रों के निलंबन और निष्कासन के आदेश बिना शर्त वापस लेने को कहा है.

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इसके अलावा AISA ने जामिया छात्र संघ को बहाल करने और चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि छात्रों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है. AISA ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि कार्रवाई और सजा के जरिए.