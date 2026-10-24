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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया के परिसर में लिखे नारों पर विवाद, ABVP ने की FIR की मांग

जामिया के परिसर में लिखे नारों पर विवाद, ABVP ने की FIR की मांग

दिल्ली की JMI परिसर में दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’, ‘डेथ टू ABVP’, ‘डेथ टू RSS’ और ‘फ्री शरजील इमाम’ जैसे  नारे लिखे जाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने विरोध किया है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 24 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) यूनिवर्सिटी परिसर में दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’, ‘डेथ टू ABVP’, ‘डेथ टू RSS’ और ‘फ्री शरजील इमाम’ जैसे  नारे लिखे जाने के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है.  इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है.

ABVP का आरोप है कि आंदोलन के दौरान लगाए गए इन नारों और कथित देशविरोधी लेखन की जांच होनी चाहिए, ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके. संगठन ने कहा है कि छात्रसंघ की बहाली की मांग लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जानी चाहिए और किसी छात्र संगठन के खिलाफ नफरत फैलाने वाले नारों को सही नहीं ठहराया जा सकता.

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समिति बनाने के फैसले का स्वागत

इस बीच, ABVP ने छात्रसंघ की बहाली की मांग पर समिति बनाने के विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है. संगठन का कहना है कि छात्रसंघ विद्यार्थियों की समस्याएं उठाने और उनके अधिकारों की बात विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने का जरिया है. इसके जरिए छात्र विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों में भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं. ABVP के मुताबिक, छात्रसंघ की बहाली पर होने वाली प्रक्रिया का मकसद विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान और उनके बीच बातचीत को बढ़ावा देना होना चाहिए.

छात्रसंघ की बहाली के नाम पर नफरत फैलाना सही नहीं

ABVP के दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक ने कहा कि छात्रसंघ की बहाली की मांग करना छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी संगठन के खिलाफ नफरत और दुश्मनी फैलाना सही नहीं है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की. सार्थक ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में हर छात्र को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए और उसे बिना डर अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए.

उन्होंने छात्र राजनीति को विद्यार्थियों की समस्याओं, पढ़ाई के माहौल में सुधार और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर केंद्रित रखने की बात कही. साथ ही आगे सार्थक ने कहा, हिंदू अल्पसंख्यक विद्यार्थियों समेत सभी समुदायों के छात्रों को बिना डर या भेदभाव के पढ़ाई का अवसर देने और परिसर में आपसी सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 24 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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