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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'फ्रांस जैसा प्रोटेस्ट यहां हो जाए तो...', कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

'फ्रांस जैसा प्रोटेस्ट यहां हो जाए तो...', कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि फ्रांस जैसे देशों में प्रदर्शन करने के लिए विपक्षी दलों की जरूरत नहीं होती. वे अपने हकों के लिए खुद लड़ना जानते हैं. अगर ऐसे प्रोटेस्ट भारत में हों तो सरकार संभाल नहीं पाएगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पूरी दुनिया की नजर है. बताया जा रहा है कि फ्रांस में करीब 8 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं. इसको लेकर अब भारत में भी सियासत तेज हो गई है. भारत के प्रोटेस्ट की तुलना फ्रांस से की जा रही है. एक ओर एंटी-प्रोटेस्टर्स फ्रांस को उदाहरण बना कर भारत के भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रोटेस्ट के समर्थक यह बात कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के देश में प्रदर्शन ऐसा उग्र रूप कभी नहीं ले सकता. इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान आया है.

उदित राज का कहना है, "फ्रांस जैसा प्रोटेस्ट यहां हो जाए तो सरकार संभाल ही नहीं पाएगी. वह बहुत भयंकर प्रोटेस्ट है. यूरोप में लगभग 3 लाख छात्र सड़कों पर हैं. 57 हजार तो केवल फ्रांस में हैं. और वहां लुका छुपी भी नहीं होती है. यूरोप, अमेरिका, फ्रांस में जरूरी मुद्दों पर जनता और सरकार आमने-सामने होते हैं."

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'फ्रांस-अमेरिका में विपक्षी दल नहीं करते प्रोटेस्ट'

भारत के प्रोटेस्ट की तुलना फ्रांस से करते हुए उदित राज ने कहा, "जब लोकतांत्रिक देश के अंदर समस्याएं होती हैं तो राजनीतिक दल प्रोटेस्ट नहीं करते, प्रदर्शन वह सुमदाय करता है जो प्रभावित होता है. भारत व्यक्ति आधारित समाज हैं. इसलिए यहां हर आदमी किसी और से उम्मीद करता है कि वह उसके हक की लड़ाई लड़ ले. लेकिन यूरोप में वह अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लगते हैं. उन्हें किसी राजनीतिक दल या नेता का इंतजार नहीं करना पड़ता."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 19 Oct 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Udit Raj France Protest DELHI NEWS CONGRESS CJP Protest
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