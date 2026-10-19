'फ्रांस जैसा प्रोटेस्ट यहां हो जाए तो...', कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पूरी दुनिया की नजर है. बताया जा रहा है कि फ्रांस में करीब 8 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं. इसको लेकर अब भारत में भी सियासत तेज हो गई है. भारत के प्रोटेस्ट की तुलना फ्रांस से की जा रही है. एक ओर एंटी-प्रोटेस्टर्स फ्रांस को उदाहरण बना कर भारत के भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रोटेस्ट के समर्थक यह बात कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के देश में प्रदर्शन ऐसा उग्र रूप कभी नहीं ले सकता. इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान आया है.

उदित राज का कहना है, "फ्रांस जैसा प्रोटेस्ट यहां हो जाए तो सरकार संभाल ही नहीं पाएगी. वह बहुत भयंकर प्रोटेस्ट है. यूरोप में लगभग 3 लाख छात्र सड़कों पर हैं. 57 हजार तो केवल फ्रांस में हैं. और वहां लुका छुपी भी नहीं होती है. यूरोप, अमेरिका, फ्रांस में जरूरी मुद्दों पर जनता और सरकार आमने-सामने होते हैं."

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Delhi: On student protests in France, Congress leader Udit Raj says, "If protests like those in France take place here, the government will not be able to handle the situation..." https://t.co/jS7ubNjjJf — IANS (@ians_india) October 19, 2026

'फ्रांस-अमेरिका में विपक्षी दल नहीं करते प्रोटेस्ट'

भारत के प्रोटेस्ट की तुलना फ्रांस से करते हुए उदित राज ने कहा, "जब लोकतांत्रिक देश के अंदर समस्याएं होती हैं तो राजनीतिक दल प्रोटेस्ट नहीं करते, प्रदर्शन वह सुमदाय करता है जो प्रभावित होता है. भारत व्यक्ति आधारित समाज हैं. इसलिए यहां हर आदमी किसी और से उम्मीद करता है कि वह उसके हक की लड़ाई लड़ ले. लेकिन यूरोप में वह अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लगते हैं. उन्हें किसी राजनीतिक दल या नेता का इंतजार नहीं करना पड़ता."

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