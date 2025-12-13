हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: रामलीला मैदान में कल कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' महारैली, देवेंद्र यादव ने लिया जायजा

दिल्ली: रामलीला मैदान में कल कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' महारैली, देवेंद्र यादव ने लिया जायजा

Congress Rally In Delhi: दिल्ली में महारैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रामलीला मैदान का दौरा किया. उन्होंने BJP पर व्यवस्थित तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 13 Dec 2025 08:46 PM (IST)
दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है. चुनाव आयोग से मिलीभगत कर भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस रविवार (14 दिसंबर) को रामलीला मैदान में ‘वोट चोर गद्दी छोड़ो’ महारैली करने जा रही है. इस महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरी ताकत झोंक दी है. प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद मैदान में उतरकर तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं.

देवेंद्र यादव ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

महारैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शनिवार (13 दिसंबर) रामलीला मैदान का दौरा किया. ताकि 14 दिसंबर को आने वाले हजारों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो. मैदान पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिससे रैली सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मौजूद

इस दौरे में देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ, अनिल भारद्वाज, जतिन शर्मा, एडवोकेट सुनील कुमार सहित संगठन के जिला, महिला, निगम और सेवादल से जुड़े नेता भी शामिल हुए. बड़ी संख्या में नेताओं की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि पार्टी इस महारैली को लेकर कितनी गंभीर है.

जिला स्तर पर बैठकों का दौर, संगठन को किया गया सक्रिय

महारैली की तैयारी केवल मैदान तक सीमित नहीं रही. पूरे दिन दिल्ली की पांच जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठकों का आयोजन किया गया. इन बैठकों में पूर्व सांसद रमेश कुमार, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य, हर बूथ से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना रहा.

वोट बचाने के लिए एकजुट हों- देवेंद्र यादव

जिला बैठकों को संबोधित करते हुए देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं से दो टूक कहा, ''अगर वोट की चोरी को रोकना है तो भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर खुलकर सामने आना होगा.'' उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर की महारैली में पहुंचकर राहुल गांधी की आवाज को मजबूती देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

दिल्ली में रैली, जिम्मेदारी और बढ़ी

दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा, ''चूंकि महारैली दिल्ली में हो रही है, इसलिए दिल्ली कांग्रेस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. सभी ब्लॉकों में बसों के स्थान तय कर दिए गए हैं और कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दे दी गई है. लंबे समय से चल रहे जागरूकता अभियानों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है.''

दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वोट पर साजिश का आरोप

देवेंद्र यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की होती है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 10–12 वर्षों से भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर व्यवस्थित तरीके से वोट चोरी कर रही है. निगम उपचुनावों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक ही वार्ड में एक ही व्यक्ति की फोटो पर दर्जनों वोट मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई.

‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के संवैधानिक अधिकार की लड़ाई

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ''लोकतंत्र की बुनियाद ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत पर टिकी है, लेकिन भाजपा इस अधिकार पर लगातार हमला कर रही है. वोट चोरी के जरिए सत्ता पर काबिज होना लोकतंत्र की हत्या है, जिसे अब रोका जाना जरूरी है.''

प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक, अंतिम रणनीति तय

इसी कड़ी में प्रदेश कार्यालय में लोकसभा, जिला और विधानसभा ऑब्जर्वरों के साथ एक अहम बैठक हुई. इसमें बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटियों के संपर्क में आकर महारैली में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं.

राहुल गांधी को सुनने उमड़ेगी दिल्ली!

देवेंद्र यादव ने विश्वास जताया कि 14 दिसंबर की महारैली ऐतिहासिक होगी. बड़ी संख्या में लोग लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुनने रामलीला मैदान पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि यह रैली किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि नागरिकों के वोट देने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की लड़ाई है.

एक महीने से कंट्रोल रूम, बूथ स्तर तक तैयारी

महारैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने एक महीने पहले ही कंट्रोल रूम बना दिया था. हर वार्ड से 70-70 कार्यकर्ताओं की सूची पर कॉलिंग कर बूथ स्तर तक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. देवेंद्र यादव ने दावा किया कि इस बार दिल्ली कांग्रेस की मौजूदगी ऐतिहासिक होगी.

खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका करेंगे संबोधित

‘वोट चोर गद्दी छोड़ो’ महारैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे. यह महारैली मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ भाजपा सरकार को सत्ता छोड़ने का सीधा संदेश देगी.

Published at : 13 Dec 2025 08:46 PM (IST)
Delhi News Devender Yadav Rahul Gandhi CONGRESS
