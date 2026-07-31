'लक्ष्मी योजना' की शर्तों पर कांग्रेस का हमला, 'महिलाओं में किया जा रहा है भेदभाव'

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब योजना में ऐसी शर्तें जोड़ी गई हैं, जिनके कारण बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाएं इसके दायरे से बाहर हो जाएंगी.

देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा के बावजूद सरकार को योजना लागू करने में करीब डेढ़ वर्ष का समय लग गया. उनका कहना है कि योजना के क्रियान्वयन को लेकर अभी भी कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में महिलाओं की आबादी लगभग 1.06 करोड़ है, जबकि सरकार केवल 17 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने की बात कर रही है, जो चुनावी वादे और वास्तविक लाभार्थियों के बीच बड़ा अंतर दर्शाता है.

'बड़ी संख्या में महिलाओं के 3 से ज्यादा बच्चे'

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि योजना के लिए तय की गई पात्रता शर्तें लाखों महिलाओं को लाभ से वंचित कर देंगी. उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के स्थायी निवास का प्रमाण, तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को योजना से बाहर रखना और वार्षिक आय की सीमा जैसी शर्तें गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए बाधा बनेंगी. उनके अनुसार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि गरीब परिवारों में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं, जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं और वे आर्थिक सहायता की सबसे अधिक जरूरत रखती हैं.

देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि 2.5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को योजना से बाहर रखना व्यवहारिक नहीं है. उनका आरोप है कि न्यूनतम मजदूरी पाने वाले कई परिवार भी इस सीमा के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी योजना से बाहर रखने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वृद्ध महिलाओं को आर्थिक सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है.

'जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय पात्रता से बाहर कर रही सरकार'

उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि जब वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, तो फिर इतनी कड़ी शर्तें लगाने की आवश्यकता क्यों है. उनका आरोप है कि सरकार योजना के उद्देश्य से भटक रही है और जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के बजाय पात्रता को सीमित कर रही है. देवेंद्र यादव ने यह दावा भी किया कि लाभार्थियों को प्रतिमाह 2500 रुपये सीधे उपलब्ध नहीं होंगे.

उनके अनुसार, महिलाओं के हाथ में केवल 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखी जाएगी, जिसका उपयोग तीन वर्ष बाद ही किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच महिलाओं को तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत है, ऐसे में इस व्यवस्था से उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिलेगी.