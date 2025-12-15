हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'चुनाव आयोग पर लगे आरोप की जांच करनी चाहिए थी, BJP तो साथ खड़ी है', क्यों भड़कीं वर्षा गायकवाड़?

'चुनाव आयोग पर लगे आरोप की जांच करनी चाहिए थी, BJP तो साथ खड़ी है', क्यों भड़कीं वर्षा गायकवाड़?

Varsha Gaikwad: दिल्ली में कांग्रेस की रैली में चुनाव आयोग, BJP और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए गए. कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोपों पर छुपने का आरोप लगाया.

By : आईएएनएस | Updated at : 15 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा आयोजित बड़ी रैली में बीजेपी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे पर जांच की मांग करने के बजाय भाजपा चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है. 

इस रैली का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कांग्रेस इसे संसद से सड़क तक लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई बता रही है. नेताओं का दावा है कि जनता अब कथित साजिश को समझने लगी है और इस मुद्दे पर जागरूक हो रही है.

रैली में नेताओं के आरोप और वोट चोरी का मुद्दा

कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की बात सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग रैली में पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हाल के दिनों में भाजपा की कार्यप्रणाली, वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित हेरफेर को उजागर किया है, जिससे लोगों को यह समझ आने लगा है कि संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. 

उनका कहना था कि धन के बल पर वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं और यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा और प्रधानमंत्री के दबाव में आकर उसने अपनी निष्पक्षता खो दी है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है.

लोकतंत्र, संविधान और नारों पर सफाई

राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाह है. उन्होंने स्पष्ट किया कि रैली में वंदे मातरम् और भारत माता की जय जैसे देशभक्ति के नारे लगे. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संविधान के माध्यम से जनता को वोट का सबसे बड़ा अधिकार दिया गया था और पिछले 70 सालों में सभी सरकारों ने लोकतंत्र की रक्षा में योगदान दिया. 

उन्होंने आरोप लगाया कि अब पहली बार लोकतंत्र के बिकने और वोट चोरी जैसे सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि रामलीला मैदान की रैली ने यह संदेश दिया है कि कांग्रेस संविधान को कमजोर नहीं होने देगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

वर्षा गायकवाड़ का बयान और आंदोलन की दिशा

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि संसद से लेकर सड़क तक यह आंदोलन जारी है और यदि चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है तो कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने कहा कि BJP सत्ता के लिए लड़ती है जबकि कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस राष्ट्रपति को जनता के हस्ताक्षरों के साथ पत्र भेजने की तैयारी कर रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके. 

वर्षा गायकवाड़ ने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही और क्यों भाजपा के मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री इसके समर्थन में खड़े हैं. उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया. कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और लोगों को डर है कि कहीं उनसे मतदान का अधिकार ही न छीन लिया जाए, इसलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है और समर्थन भी मिल रहा है.

Published at : 15 Dec 2025 08:01 AM (IST)
