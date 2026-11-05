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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकहां गए दिल्ली की महिलाओं के 2500 रुपये? लक्ष्मी योजना पर कांग्रेस का बड़ा हमला

कहां गए दिल्ली की महिलाओं के 2500 रुपये? लक्ष्मी योजना पर कांग्रेस का बड़ा हमला

दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के वादे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. देवेंद्र यादव ने देरी पर सवाल उठाए हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 05 Nov 2026 12:23 PM (IST)
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दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के वादे पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली BJP सरकार पर लक्ष्मी योजना को लेकर निशाना साधा है.

उनका आरोप है कि सरकार ने कई घोषणाएं कीं, अनुमोदन पत्र भी बांटे, लेकिन दिवाली तक लाखों महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की रकम नहीं पहुंची. यादव ने इसे BJP के चुनावी वादे और जमीनी अमल के बीच का अंतर बताते हुए सवाल उठाए हैं.

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एक करोड़ से अधिक महिलाएं, लाभ का वादा सिर्फ 17 लाख को

देवेंद्र यादव के मुताबिक, दिल्ली में महिलाओं की आबादी एक करोड़ से ज्यादा है, लेकिन BJP सरकार ने लक्ष्मी योजना के तहत केवल 17 लाख महिलाओं को लाभ देने का वादा किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यह संख्या राजधानी की कुल महिला आबादी का छोटा हिस्सा है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली कैबिनेट के भीतर मतभेद और BJP के केंद्रीय नेतृत्व को फंड उपलब्ध कराने की प्राथमिकताओं के चलते योजना का लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत BJP नेताओं के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए हर महिला को 2500 रुपये देने के वादे पर भी सवाल उठाए. उनके अनुसार, चुनाव के समय किया गया यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है. 

रक्षाबंधन पर हुआ ऐलान, दिवाली तक भुगतान का इंतजार

यादव ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर 27 अगस्त, 2026 की घटना का जिक्र किया. उनके मुताबिक, रक्षाबंधन पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में 2500 लाभार्थियों के पहले बैच को प्रतीकात्मक रूप से अनुमोदन पत्र वितरित किए थे. उन्होंने बताया कि योजना के शुरुआती लॉन्च कार्यक्रम में 4190 पात्र लाभार्थियों की मंजूरी और अनुमोदन पत्र जारी किए गए थे. उस समय सरकार की ओर से पात्र महिलाओं के पंजीकृत बैंक खातों में 1 सितंबर, 2026 को 2500 रुपये की पहली मासिक किस्त सीधे भेजने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि भुगतान का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है. देवेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि जब सरकार ने लाभार्थियों को मंजूरी दे दी थी, तो फिर महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने में देरी क्यों हो रही है?

9.2 लाख महिलाओं ने कराया पंजीकरण, पात्रता के लिए रखी गईं शर्तें

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि BJP सरकार पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से महिलाओं को लक्ष्मी योजना के नाम पर आश्वासन दे रही है. उनके मुताबिक, 1 अगस्त, 2026 को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 9.2 लाख से अधिक महिलाओं ने योजना के लिए पंजीकरण कराया था. योजना के तहत पात्रता के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई थीं. 

  • आवेदिका की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
  •  परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  •  सरकारी कर्मचारियों, आयकरदाताओं और पेंशनभोगियों को योजना से बाहर रखा गया था.

देवेंद्र यादव ने योजना के तहत प्रस्तावित भुगतान व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनके अनुसार, हर महीने मिलने वाले 2500 रुपये में से 1500 रुपये तीन साल के लिए सरकार के पास आरडी या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखे जाने थे, जबकि शेष 1000 रुपये डिजिटल वॉलेट में दिए जाने थे. उन्होंने आशंका जताई कि इस व्यवस्था के चलते गरीब महिलाओं को घोषित 2500 रुपये की पूरी मासिक राशि का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है. 

पारदर्शिता और पात्रता प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से लाखों आवेदन प्राप्त होने और अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने की बात कही जा रही है, लेकिन योजना में चयन प्रक्रिया, पारदर्शिता और पात्रता के मानकों को लेकर सवाल बने हुए हैं. उनका आरोप है कि रेखा गुप्ता सरकार योजना का दायरा सीमित रखकर महज औपचारिकताएं पूरी करना चाहती है. उन्होंने BJP सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के हितों की बात करने वाली पार्टी के शासन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. 

महंगाई और बेरोजगारी के बीच महिलाओं की निगाहें 2500 रुपये पर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए रोजमर्रा का खर्च संभालना लगातार चुनौतीपूर्ण हो रहा है. ऐसे में 2500 रुपये की मासिक सहायता का वादा उनके लिए अहम था. यादव ने BJP सरकार पर आम आदमी पार्टी की नीतियों के रास्ते पर चलने का आरोप भी लगाया. इस संदर्भ में उन्होंने ऑनलाइन शराब परोसने को उदाहरण के तौर पर पेश किया.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
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