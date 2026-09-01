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RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, केशव कुंज पहुंचे उदित राज
RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, केशव कुंज पहुंचे उदित राज
हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन किया.
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