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RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, केशव कुंज पहुंचे उदित राज

RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, केशव कुंज पहुंचे उदित राज

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. RSS के मुख्यालय के सामने कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन किया.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

Published at : 01 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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