हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमकर संक्रांति के बहाने पूर्वांचल पर कांग्रेस का फोकस, दिल्ली में मंत्रालय की मांग

मकर संक्रांति के बहाने पूर्वांचल पर कांग्रेस का फोकस, दिल्ली में मंत्रालय की मांग

Delhi News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इसके बहाने पूर्वांचल की भागीदारी पर कांग्रेस ने जोर दिया. दिल्ली में मंत्रालय की मांग की गई है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर मिलन समारोह आयोजित किया गया. यह समारोह केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह पूर्वांचल समाज के सम्मान, प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में सामने आया. कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली और केंद्र की मौजूदा सरकारों पर पूर्वांचल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए ठोस मांगें रखीं.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई पूर्वांचल सेल के चेयरमैन प्रोफेसर सुधांशु कुमार ने की. कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की विशेष उपस्थिति रही, जिससे आयोजन को राजनीतिक और सामाजिक, दोनों स्तरों पर मजबूती मिली. 

दिल्ली के निर्माण में पूर्वांचल का योगदान अविस्मरणीय- देवेंद्र यादव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली को आज जिस रूप में देखा जाता है, उसमें पूर्वांचल के भाई-बहनों की मेहनत और संघर्ष की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और इसी आधार पर उन्होंने भाजपा सरकार से पूर्वांचल मंत्रालय के गठन की मांग की.

'पूर्वांचल की पीड़ा को नजदीक से देखा है'

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में रहते हुए उन्होंने पूर्वांचल समाज की समस्याओं को बेहद करीब से महसूस किया है. कठिन हालात में भी इस समाज ने दिल्ली को संवारने का काम किया है. उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासनकाल में मैथिली-भोजपुरी अकादमी की स्थापना हुई और छठ पूजा के लिए घाटों के निर्माण की शुरुआत भी उसी दौर में की गई थी.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति की बुनियाद देश की एकता और अखंडता पर टिकी है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों नेता संविधान के तहत अंतिम व्यक्ति तक अधिकार पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं.

पूर्वांचल को पहले मिलता था सम्मान- डॉ. पी.के. मिश्रा

मंच संचालन करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के दौर में पूर्वांचल से जुड़े महापुरुषों और नेताओं को हमेशा सम्मान मिला. उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर दिल्ली के पहले उपराज्यपाल डॉ. आदित्य नाथ झा का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भाजपा शासन में पूर्वांचल समाज को वह प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, जिसका वह हकदार है.

पूर्वांचल सेल के चेयरमैन ने क्या कहा?

पूर्वांचल सेल के चेयरमैन प्रोफेसर सुधांशु कुमार ने कहा कि दिल्ली की कुल आबादी में पूर्वांचल समाज की हिस्सेदारी लगभग 33 प्रतिशत है, इसके बावजूद शासन और प्रशासन में उनकी भागीदारी बेहद सीमित है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस पूर्वांचल समाज को उसका मान-सम्मान और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी. 

कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मौजूद

इस अवसर पर सुप्रिया श्रीनेत, सांसद पप्पू यादव, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव वीपी सिंह, सहसचिव प्रणव झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दूबे सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता, अधिवक्ता और पूर्वांचल सेल के पदाधिकारी मौजूद रहे.

Published at : 18 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Devender Yadav DELHI NEWS PAPPU YADAV Makar Sankranti 2026
