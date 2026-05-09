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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज

'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज

Delhi News: कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि शुभेंदु बदले की भावना से काम न करें बंगाल के विकास के लिए काम करें. 4 मई के बाद जो दृश्य देखने को मिला है उससे बड़ा भयानक भविष्य नजर आता है

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 09 May 2026 11:38 AM (IST)
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  • बीजेपी ने सर्वसम्मति से सुवेंदु को सीएम चुना, शपथ आज.

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम तय हो चुका है. उनके नाम की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. आज शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी  प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि शुभेंदु बदले की भावना से काम न करें बंगाल के विकास के लिए काम करें तो बेहतर रहेगा. 

उदित राज ने कहा, "वो बीजेपी के पहले सीएम होने वाले  हैं, लेकिन 4 मई के बाद जो दृश्य देखने को मिल रहा है उससे बड़ा भयानक भविष्य नजर आता है. जिस तरह से उनके पीए की हत्या हुई है. चर्चाएं है कि उनके 5 करीबियों की हत्या की जा चुकी है."

CM योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई, आज लेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ

'बंगाल को मणिपुर न बना दे बीजेपी'

दिल्ली कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "दूसरी बात ये कि उन्होंने ममता बनर्जी के साथ काम किया था. पार्टी में दूसरे नंबर के नेता थे. उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं. ये उनके खामियों को भी जानते हैं. ऐसे में बदले की भावना से काम न करें. बंगाल का विकास नहीं हुआ है. बंगाल के विकास के लिए काम करें. जो वहां हिंसा है उसे रोकने का काम करें. हालांकि, उनसे उम्मीद नहीं है क्योंकि वो हिंदू-मुस्लिम तो करेंगे ही. बस ये मणिपुर न बन जाए."

आज लेंगे शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ

बता दें कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद से हिंसा और आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. शुभेंदु के पीए की भी हत्या हो चुकी है. इसी बीच बीजेपी ने सर्वसम्मति से शुभेंदु को बंगाल का सीएम चुना है.  इस फैसले की आधिकारिक घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को की थी. आज शुभेंदु का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बीजेसी सरकार वाले के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं.

Bengal CM: पश्चिम बंगाल के नए सीएम के ऐलान के बाद जानें शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन

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Published at : 09 May 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Udit Raj WEST BENGAL Suvdeu Adhikari
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