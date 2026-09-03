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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'एक मिश्रा की जगह दूसरे मिश्रा...' राम मंदिर में CEO की नियुक्ति पर बोली कांग्रेस

'एक मिश्रा की जगह दूसरे मिश्रा...' राम मंदिर में CEO की नियुक्ति पर बोली कांग्रेस

राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है. अब कांग्रेस ने इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधिनत्व न होने का दावा किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 03 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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  • श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल को CEO बनाया.
  • कांग्रेस के उदित राज ने इसे RSS का पूर्वनियोजित नाटक बताया.
  • राज ने प्रबंधन में OBC-दलितों के प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए.
  • बीजेपी ने नियुक्ति को ट्रस्ट की दक्षता हेतु सकारात्मक बताया.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. अब इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा के पूर्व सांसद उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि एक मिश्रा की जगह दूसरे मिश्रा को लाया गया है.

राज ने कहा कि यह कोई चयन नहीं है. यह नाटक था जो कई दिनों तक चला. ट्रस्ट ने कहा था कि किसी काबिल व्यक्ति को CEO बनाया जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है. सब कुछ पहले से तय होता है. यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खेल है. CEO की प्रशासनिक काबिलियत पर भी ध्यान देना चाहिए.

भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी के संदर्भ में उदित राज ने कहा कि जितेंद्र मिश्रा एयर मार्शल रहे हैं और उनका करियर बहुत शानदार रहा है. इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन, यह एक सिविल सोसाइटी में कामकाज का मामला है, जबकि उन्होंने सेना में काम किया है. दूसरी पृष्ठभूमि के लोगों पर भी विचार किया जा सकता था. 

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'हिंदू धर्म सबके लिए कैसे है?'

कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसे IRS, डिफेंस अकाउंट्स, फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग. अंततः यह उनकी पसंद है.  लेकिन जब आप पूरे प्रबंधन को देखेंगे तो इसमें OBC या दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और हिंदू धर्म भी सबका है. इसका कोई जवाब नहीं है.

पूर्व सांसद ने कहा कि पिछले 100 सालों से RSS के सरसंघचालक के तौर पर एक ही जाति का प्रतिनिधित्व रहा. क्या वो बता सकते हैं कि हिंदू धर्म सबके लिए कैसे है? अगर धर्म सबका है, तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को बारी-बारी से इसका नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए.

एयर मार्शल की नियुक्ति पर क्या बोली बीजेपी?

वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कहा, 'श्री राम जन्मभूमि न्यास ने अपना प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है जोकि वायुसेना के सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल हैं. मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वह समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और यह एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके. 

त्रिवेदी ने कहा कि ट्रस्ट ने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता दोनों बढ़ेंगे.जो यह कहते रहे कि अयोध्या तो यह थी ही नहीं, जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, अयोध्या को अपमानित किया, अयोध्या को कलंकित किया, सरयू को रक्तरंजित किया, वह हर विषय के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को भलीभांति पता है कि कौन वास्तविकता में राम का भक्त है.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 03 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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