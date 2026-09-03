'एक मिश्रा की जगह दूसरे मिश्रा...' राम मंदिर में CEO की नियुक्ति पर बोली कांग्रेस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल को CEO बनाया.

कांग्रेस के उदित राज ने इसे RSS का पूर्वनियोजित नाटक बताया.

राज ने प्रबंधन में OBC-दलितों के प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए.

बीजेपी ने नियुक्ति को ट्रस्ट की दक्षता हेतु सकारात्मक बताया.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. अब इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा के पूर्व सांसद उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि एक मिश्रा की जगह दूसरे मिश्रा को लाया गया है.

राज ने कहा कि यह कोई चयन नहीं है. यह नाटक था जो कई दिनों तक चला. ट्रस्ट ने कहा था कि किसी काबिल व्यक्ति को CEO बनाया जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है. सब कुछ पहले से तय होता है. यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खेल है. CEO की प्रशासनिक काबिलियत पर भी ध्यान देना चाहिए.

भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी के संदर्भ में उदित राज ने कहा कि जितेंद्र मिश्रा एयर मार्शल रहे हैं और उनका करियर बहुत शानदार रहा है. इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन, यह एक सिविल सोसाइटी में कामकाज का मामला है, जबकि उन्होंने सेना में काम किया है. दूसरी पृष्ठभूमि के लोगों पर भी विचार किया जा सकता था.

दिल्ली में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की कमी पर HC सख्त, MCD से मांगा ब्योरा

'हिंदू धर्म सबके लिए कैसे है?'

कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसे IRS, डिफेंस अकाउंट्स, फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग. अंततः यह उनकी पसंद है. लेकिन जब आप पूरे प्रबंधन को देखेंगे तो इसमें OBC या दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और हिंदू धर्म भी सबका है. इसका कोई जवाब नहीं है.

पूर्व सांसद ने कहा कि पिछले 100 सालों से RSS के सरसंघचालक के तौर पर एक ही जाति का प्रतिनिधित्व रहा. क्या वो बता सकते हैं कि हिंदू धर्म सबके लिए कैसे है? अगर धर्म सबका है, तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को बारी-बारी से इसका नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए.

एयर मार्शल की नियुक्ति पर क्या बोली बीजेपी?

वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कहा, 'श्री राम जन्मभूमि न्यास ने अपना प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है जोकि वायुसेना के सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल हैं. मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वह समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और यह एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके.

त्रिवेदी ने कहा कि ट्रस्ट ने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता दोनों बढ़ेंगे.जो यह कहते रहे कि अयोध्या तो यह थी ही नहीं, जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, अयोध्या को अपमानित किया, अयोध्या को कलंकित किया, सरयू को रक्तरंजित किया, वह हर विषय के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को भलीभांति पता है कि कौन वास्तविकता में राम का भक्त है.'