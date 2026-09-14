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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUCC लागू हुआ तो क्या होगा? सलमान खुर्शीद ने अभी से बता दिया 'भविष्य'?

UCC लागू हुआ तो क्या होगा? सलमान खुर्शीद ने अभी से बता दिया 'भविष्य'?

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2029 तक एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 14 Sep 2026 02:19 PM (IST)
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गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2029 से पहले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया है. अब इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि ने तीखी टिप्पणी करते हुए यूसीसी का भविष्य भी बता दिया है.

खुर्शीद ने कहा अगर उन्हें लगता है कि वे बिना कोई ठोस काम किए सिर्फ ऐसी बातें करके चुनाव जीत सकते हैं, तो यह उनका अपना फैसला है.मुझे पता है कि उत्तराखंड में इसे चुनौती दी गई है; वहां दायर मामला अभी लंबित है और सुनवाई का इंतजार कर रहा है.मुझे उम्मीद है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही होगा.

कानूनी तौर पर जांच होनी चाहिए- खुर्शीद

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी (BJP की) एक खास विचारधारा है.हम उस विचारधारा से सहमत नहीं हो सकते, और हमारा मानना ​​है कि संविधान को समझने की जरूरत है.किसी की भी विचारधारा हो, वह संविधान से अलग नहीं हो सकती.उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं-चाहे उत्तराखंड में हों या दूसरे राज्यों में, या जहां वे इन्हें लागू करना चाहते हैं-उनकी कानूनी तौर पर जांच होनी चाहिए.

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उन्होंने कहा कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जांच का आधार मौलिक अधिकार होंगे-खासकर हर भारतीय नागरिक का अपनी आस्था और धर्म को मानने का अधिकार.जब अदालतें इन अधिकारों की व्याख्या पर अपना फैसला सुनाएंगी, तभी कुछ पक्के तौर पर कहा जा सकेगा.तब तक, वे अपनी मर्जी से बोलते और काम करते रह सकते हैं.

गृह मंत्री ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में यूसीसी लागू करने संबंधी बयान दिया था. बता दें बिहार ,छत्तीसगढ़,हरियाणा , महाराष्ट्र , मणिपुर ,मेघालय ,नगालैंड ,ओडिशा , राजस्थान , सिक्किम , त्रिपुरा ,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यूसीसी नहीं लागू है. गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रकिया जारी है और असम में कानून पारित हो चुका है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 14 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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