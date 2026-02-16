हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'भारतीय कप्तान का कद विदेश मंत्री से बड़ा', कांग्रेस ने IND-PAK मैच पर केंद्र सरकार को घेरा

IND vs PAK: टी20 विश्व कप के भारत-पाक मैच को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने शहीदों का अपमान बताया है. उन्होंने भारतीय कप्तान के द्वारा हाथ न मिलाने पर कहा कि उनका कद विदेश मंत्री से भी बड़ा हो गया है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Feb 2026 07:34 AM (IST)
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मुकाबले को लेकर कांग्रेस ने भारत सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि यह मैच हो, लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है. उन्होंने भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर सरकार की नीति आखिर है क्या.

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के साथ मैच खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका कहना है कि पहलगाम में मारे गए लोगों का यह अपमान है. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग यह मैच नहीं देख रहे हैं और देखना भी नहीं चाहिए.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार क्रिकेट भी खेलेगी और ऑपरेशन भी करेगी, लेकिन नीति स्पष्ट नहीं है. अल्वी ने कहा कि जो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनके खिलाड़ियों का चेहरा भी नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने इसे देश की भावनाओं के खिलाफ बताया.

कप्तानों के हैंडशेक पर भी उठे सवाल

मैच से पहले टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के बीच हैंडशेक नहीं होने के मुद्दे पर भी अल्वी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान ने एक संदेश दे दिया है और उनका कद विदेश मंत्री से बड़ा हो गया है. एएनआई को दिए बयान में अल्वी ने आरोप लगाया कि जब विदेश मंत्री पाकिस्तान के स्पीकर से बांग्लादेश के ढाका में हाथ मिला रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि वे गर्व महसूस कर रहे थे.  

 
 
 
 
 
विपक्ष का लगातार विरोध

कांग्रेस के साथ-साथ अन्य विपक्षी दल भी शुरू से भारत-पाक मैच के खिलाफ रहे हैं. विपक्ष का कहना है कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का खेल संबंध नहीं होना चाहिए. उनका आरोप है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश की सुरक्षा और शहीदों के सम्मान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना गलत संदेश देता है. 

भारत ने पाकिस्तान को दी करारी मात

बता दें कि पाकिस्तान मैच के पहले लगातार भारत के साथ मैच न खेलने की बात पर अड़ा हुआ था. लेकिन बाद में मैच तय समय पर ही आयोजित हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 61 रनों से हरा दिया. कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की टीम 114 रनों पर सिमट गई. ईशान किशन ने 77 रनों की मैच विजेता पारी खेली. अक्षर पटेल समेत भारतीय गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 16 Feb 2026 07:34 AM (IST)
Raashid Alvi IND VS PAK DELHI NEWS T20 World Cup 2026
